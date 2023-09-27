中秋2023｜港鐵當日通宵行駛　大坑明起封路配合舞火龍　一文睇清中秋期間特別交通及運輸安排

周五(29日)就是一年一度的中秋節，不少市民相信都會趁佳節外出慶祝，運輸署今日(27日)提醒市民，為配合中秋節的節慶活動，明日(28日)至周六(30日)期間將實施以下特別交通及運輸安排。

中秋2023｜ 港島新界多處實施封路及改道措施

首先，運輸署指為配合大坑火龍盛會活動，大坑一帶於明日(28日)至周六(30日)期間會實施封路及交通改道措施。此外，港島區(包括銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳)及新界區(包括屯門、荃灣及馬鞍山)多處地方於中秋當日(29日)及周六(30日)亦會實施封路及交通改道措施。部分於上述地區的泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用。