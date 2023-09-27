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2023-09-27 17:55:23

中秋2023｜港鐵當日通宵行駛　大坑明起封路配合舞火龍　一文睇清中秋期間特別交通及運輸安排

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中秋2023｜運輸署會在中秋期間實施特別交通及運輸安排。(資料圖片)

中秋2023｜運輸署會在中秋期間實施特別交通及運輸安排。(資料圖片)

周五(29日)就是一年一度的中秋節，不少市民相信都會趁佳節外出慶祝，運輸署今日(27日)提醒市民，為配合中秋節的節慶活動，明日(28日)至周六(30日)期間將實施以下特別交通及運輸安排。

中秋2023｜港島新界多處實施封路及改道措施

首先，運輸署指為配合大坑火龍盛會活動，大坑一帶於明日(28日)至周六(30日)期間會實施封路及交通改道措施。此外，港島區(包括銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳)及新界區(包括屯門、荃灣及馬鞍山)多處地方於中秋當日(29日)及周六(30日)亦會實施封路及交通改道措施。部分於上述地區的泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用。

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中秋2023｜7輕鐵線行通宵   電車延長服務至翌日凌晨1時

在公共運輸安排，運輸署稱公共運輸服務於中秋節當日會有以下服務調整，包括：

  • 港鐵路線(機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站除外)會通宵行駛，並由下午3時起加強服務
  • 7條輕鐵路線會通宵行駛
  • 電車會延長服務至翌日凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務
  • 兩條特別巴士路線(第H1S及173R號線)會提供服務，而專營巴士公司亦會分別延長十條巴士路線的服務時間及調整部分路線的班次/開出時間
  • 12條專線小巴路線會延長服務時間
  • 33條巴士路線及7條專線小巴路線會因應封路及交通改道措施，臨時更改行車路線及調整站點的位置；及
  • 天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求情況加強服務。

有關的特別交通及運輸安排詳情，運輸署建議市民可瀏覽當局網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告，並呼籲市民盡量使用公共運輸服務。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。

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