二手平台賣家收追稅通知　稅務局：6因素判斷收益是否屬經營性質

早前有不少網民反映，曾在二手平台出售物品後，收到稅務局要求申請商業登記，以及補回稅款的通知。有網民甚至向稅務局主動舉報，指30個二手平台帳號懷疑無申請商業登記，以及未有繳交利得稅，事件在網上引起熱議。《am730》記者就二手平台出售物品是否需要納稅，以及否需要辦理商業登記，近日向稅務局查詢，局方有以下最新回應。
稅務局：考慮6因素來判斷收益是否屬於經營性質
稅務局回覆《am730》表示，根據《税務條例》，任何人如在香港經營任何行業、專業或業務而於香港產生或得自香港的應評税利潤，當中售賣資本資產所得的利潤除外，便須繳交利得税。稅務局提及，會考慮以下因素來判斷收益是否屬於經營性質，包括交易頻率；持有出售物品的時間；出售物品以現況或在加工後出售；出售物品的性質，該出售物品是一批或分批出售；納稅人購買時的意圖，例如出售物品是否在待售時納稅人享受；出售的動機。
綜合考量多項因素判斷是否構成經營業務
對於網店、代購網站、二手拍賣網、社交平台等買賣物品是否須辦理商業登記，主要視乎有關活動是否在香港進行並屬上述所指的業務，而稅務局在判斷某活動是否構成在香港經營「業務」時，會綜合考量所有有關活動的事實與情況，例如採購貨物、尋找買家、貨物運送、貨款交收等因素。
符合條件可申請豁免繳付商業登記費及徵費
至於經營小型業務的人士如符合2項條件，包括就利潤主要得自提供服務的業務，每月平均銷售或收入總額不超過1萬元；或就其他業務，每月平均銷售總額不超過3萬元，均可申請豁免繳付商業登記費及徵費。稅務局補充，經營小型業務的人士並不包括，根據《公司條例》成立的本地公司、經遷冊公司、註冊非香港公司、開放式基金型公司、有限合夥基金，以及由獨資東主或相同合夥人同時經營的兩項或以上業務。