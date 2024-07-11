優質醫療巡禮｜積極公私營協作 穩妥基層醫療 整體邁向優質發展

香港邁向老齡化社會，人口老化引申慢性疾病病患率上升，為公營醫療帶來巨大挑戰。透過公私營醫療機構協調，從而拉近兩者診症收費的差距；並以預防為重，以社區為本、家庭為中心的「早發現，早治理」策略，改善市民整體健康狀況。為強化香港基層醫療健康系統，特區政府早於2022年12月公布《基層醫療健康藍圖》，又預期在今年內成立「基層醫療署」，加強統籌及管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準和設立質素保證機制。要穩固三層醫療服務加強基層醫療部分，才能令整體邁向優質發展，為此am730推出《優質醫療巡禮》，逢周四刊登，通過走訪各種醫療機構，了解業界不同服務方案。



設立基層醫療署 探討普通科門診定位 本港醫療體系屬於三層服務機制，第一層作為守衛社會大眾的基層醫療防線，第二及三層則分別代表專科與醫院服務，惟第二、三層的社會資源分配嚴重失衡，特別是公立醫院急症服務，往往變成普羅大眾一般求診的通道，影響有需要的緊急患者。故此根據《基層醫療健康藍圖》，政府建議在今年內將「基層醫療健康辦事處」升格為「基層醫療署」，強化第一層基層醫療的角色，推廣家庭醫生的概念與家庭醫學的重要性。基層醫療署將因應社會需要，逐步整合不同治療中心變成社區康健中心，又會積極推動醫管局門診協作和慢病共治計劃，加強社區醫療，並與醫管局探討未來普通科門診服務的定位，冀將資源集中惠及弱勢社群。

門診協作與慢病共治 為疏導並紓緩普通科門診服務的壓力，醫管局早已推出「普通科門診公私營協作計劃」(門診協作)，邀請現時於醫管局門診診所接受治理而符合指定臨床及計劃準則，並至少12個月前開始接受治理的病人參加計劃，讓他們自由選擇參加。每名病人每年可享有10次資助門診服務，包括診治慢性疾病和偶發性疾病、於私家醫生診所獲配治理其慢性疾病病情及偶發性疾病的藥物、以及經參加計劃的私家醫生轉介，到指定的私營化驗所接受特定化驗服務。而針對本港慢性疾病病患有上升趨勢，醫衛局更在去年11月推行「慢性疾病共同治理先導計劃」(慢病共治計劃)，提倡「一人一家庭醫生」的理念，為患有高血壓及/或糖尿病的計劃參加者，每年會由家庭醫生提供最多6次受資助診症，及提供所需藥物。家庭醫生會因應計劃參加者的醫療需要，安排特定的化驗及檢查；而地區康健中心則按家庭醫生轉介及計劃參加者狀況，安排護士診所或專職醫療服務。

公私營不同協作 為輪候病人靈活治療 除善用私營門診服務資源，政府亦積極與不同私家醫院或私營日間治療中心合作，推出不同計劃讓在公營醫療體系輪候接受治療的病人，提供較實惠且靈活的選擇。如「耀眼行動」(白內障手術計劃)轉介予私家眼科醫生為其進行白內障手術；「腸道檢查公私營協作計劃」(腸道協作)為獲邀病人到私家專科醫生接受腸道檢查；「公私營協作放射診斷造影計劃」(協作造影)，符合資格癌症病人可被轉介至私營醫療機構接受放射診斷造影服務；在醫管局接受血液透析服務而病情穩定的病人，可獲邀請參加「共析計劃」，於社區接受血液透析治療等。