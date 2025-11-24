兩萬人街馬 搶先跑中九繞道 上天下海落地大滿足 跑手鬧爆行李寄存變「自提點」 大會致歉稱故障

一年一度的香港街馬昨日吸引近2萬名跑手挑戰「新賽道」。然而，活動賽後「甩轆」，行李寄存系統故障，加上人手安排混亂，一眾跑手要在行李堆中「大海撈針」，有人花了兩小時才找回行李，怒批現場「變咗自提點」。大會解釋，今年嘗試改用科技縮短等候時間，未料系統出現故障，為造成混亂和不便致歉。另外，今年跑道包括下月才通車的中九龍繞道(油麻地段)，有跑手興奮出戰新路，一次過體驗上橋、過海底隧道和穿地底隧道，亦有指中九龍繞道要落斜後再攀升，較為辛苦。
(攝影：吳康琦)
由社會企業「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助的「嘉里香港街馬2025」慈善跑於昨早舉行。全馬、半馬組別的跑手清晨5時許在東區走廊起步，穿越東區海底隧道跑至九龍，並進入賽事的壓軸路段，全長4.7公里、尚未通車的「中九龍繞道(油麻地段)」。跑手沿途可見到啟德主場館，但繞道內海拔落差逾50米，在最後兩公里由地底攀升出隧道到終點，而賽事終點則是該路段的油麻地交匯處。
最終，半馬跑手於上午7時多陸續衝線，大會在終點安排啦啦隊和樂隊表演為跑手打氣。半馬冠軍Fletcher指，自己首次參加街馬，沿途景色美麗，並對自己是第一個跑過中九龍繞道隧道的人，感到「幾有型」。緊隨其後的第二名衝線跑手就表示滿意整體表現；又指，中九龍繞道隧道路段難度高，具挑戰性，落斜後最後2公里要再上斜，是多條隧道中最辛苦的一段。大會稱活動中有370人不適或受傷，當中8人要送院，一半已出院。
陳美寶盼茶果嶺隧道開通後辦長跑活動
今次街馬續設「領袖跑」組別，吸引來自政府及各界人士參與，在中九龍繞道來回跑兩公里。有「落場跑」的運輸及物流局長陳美寶在起步禮時致辭指，中九龍繞道(油麻地段)齊集「海陸空」3種元素，包括「上天」的天橋、「下海」的海底隧道和「落地」的鑽探地底隧道，又稱興建過程經歷多達2,400次地底爆破，但團隊採用謹慎和創新的工程方法，令每一次爆破可在安全的情況下進行，不影響附近民居。她希望跑手把握機會感受本港的大型基建，又期望明年茶果嶺隧道開通後，可再合作舉辦同類型賽事。
鬧爆領取寄存行李安排混亂
全馬和半馬賽事順利完成，但賽後跑手領取寄存行李安排混亂，數以百計、裝有跑手物品的膠袋放置在一片空地，惟行李未有按號碼排序，跑手要自行在行李堆中「大海撈針」。有跑手向本報指，早在寄存行李時便已沒有工作人員協助，「去到都係我哋自己放上(運輸)車」，行李到達終點後，亦只分全馬和半馬兩大類，未有按跑手號碼細分；跑手們要如同「 自提點」般逐個核對膠袋上的跑手號碼，以找回行李。他慶幸自己運氣非常好， 自己的行李近在眼前，而他的好友終花了數小時才找回，「就算全馬都有幾千個袋，我朋友用咗兩個鐘先搵返」。