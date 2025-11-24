兩萬人街馬 搶先跑中九繞道 上天下海落地大滿足 跑手鬧爆行李寄存變「自提點」 大會致歉稱故障

一年一度的香港街馬昨日吸引近2萬名跑手挑戰「新賽道」。然而，活動賽後「甩轆」，行李寄存系統故障，加上人手安排混亂，一眾跑手要在行李堆中「大海撈針」，有人花了兩小時才找回行李，怒批現場「變咗自提點」。大會解釋，今年嘗試改用科技縮短等候時間，未料系統出現故障，為造成混亂和不便致歉。另外，今年跑道包括下月才通車的中九龍繞道(油麻地段)，有跑手興奮出戰新路，一次過體驗上橋、過海底隧道和穿地底隧道，亦有指中九龍繞道要落斜後再攀升，較為辛苦。

由社會企業「全城街馬」主辦、嘉里建設冠名贊助的「嘉里香港街馬2025」慈善跑於昨早舉行。全馬、半馬組別的跑手清晨5時許在東區走廊起步，穿越東區海底隧道跑至九龍，並進入賽事的壓軸路段，全長4.7公里、尚未通車的「中九龍繞道(油麻地段)」。跑手沿途可見到啟德主場館，但繞道內海拔落差逾50米，在最後兩公里由地底攀升出隧道到終點，而賽事終點則是該路段的油麻地交匯處。

最終，半馬跑手於上午7時多陸續衝線，大會在終點安排啦啦隊和樂隊表演為跑手打氣。半馬冠軍Fletcher指，自己首次參加街馬，沿途景色美麗，並對自己是第一個跑過中九龍繞道隧道的人，感到「幾有型」。緊隨其後的第二名衝線跑手就表示滿意整體表現；又指，中九龍繞道隧道路段難度高，具挑戰性，落斜後最後2公里要再上斜，是多條隧道中最辛苦的一段。大會稱活動中有370人不適或受傷，當中8人要送院，一半已出院。