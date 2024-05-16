公務員加薪2024︱高中低層薪趨淨指標4.01%、4.32%、5.47%　人力顧問：唔現實 (更新)

【13:30更新】新增人力顧問和公務員工會回應
影響約18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查委員會，今(17日)公布2024年薪酬趨勢初步調查報告，其中高、中、低層公務員的薪酬趨勢總指標，分別為5.05%、5.35%、6.63%，在扣減遞增薪額後，高、中、低層的淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。薪趨會強調有關調查僅屬初步結果，並非考慮公務員薪酬調整的唯一因素。
薪趨會：僅初步結果「未必一定跟隨」
薪酬趨勢調查委員會主席李律仁指，今次調查收集110間公司，過去12個月涉及13.4萬名僱員的數據。他強調調查只是初步結果，並非委員會向政府建議的公務員加薪幅度，更不是公務員薪酬調整的唯一考慮因素。委員會下周三將再開會，確認調查結果，向政府提交報告，交由行政長官會同行政會議決定薪酬調整幅度。
公務員事務局常任秘書長梁卓文亦指，薪酬趨勢淨指標並非政府加薪的建議，亦非行會考慮調薪的唯一因素，需要一共考慮6大因素，包括本港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣等，故政府「未必一定跟隨淨指標」。
稱「高才通」措施與調查關係不大
被問到在本港財赤問題下，今次淨指標提及加薪有否考慮目前市場的經濟情況，有否信心能夠「加足」。梁卓文再三重申要考慮、平衡各項因素，包括本港的經濟情況，下周三將與公務員職方代表會面，以了解對公務員士氣影響，及後行會會按照6大因素提出調薪方案及邀請職方作出回應，再交回行會拍板。
對於「高才通」來港人才有否拉高中高層公務員的指標，薪趨會指，調查期間並無要求企業填寫僱員的來源地，認為吸引人才的措施與今次調查並無太大關係。
本年度料赤字481億元
政府經濟顧問梁永勝指，本港經濟今年首季錄得2.7%的溫和按年增長，連續第5季錄得正增長，大部分GDP的組成部分在第一季都錄得增長，通脹溫和，預料今年餘下時間，本港經濟可望繼續穩健增長，市民就業收入亦穩健增長，加上政府推出提振信心的措施，都對經濟活動有幫助，惟地緣政治局勢和美國減息步伐的風險因素需要留意，而政府本年度預計的赤字為481億元。
周綺萍：調查結果唔現實
對於薪趨會公布的調查結果，資深人力資源顧問周綺萍表示驚訝，認為目前經濟環境欠佳，不少企業加薪幅度僅約3.3%至3.5%，而今次調查得出的數字偏高，若政府「加足」，將對私人市場造成壓力，特別是跟隨政府調整薪酬的公共事業。她直言「調查結果唔現實，但問題係僱主要面對現實」。
公務員工會：若不「加足」影響士氣
不過，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則希望政府按淨指標「加足」，認為目前政府聘請低層公務員有難度，若不相應調高薪酬，將難與私人市場競爭。
對於政府面臨財赤問題，有指公務員應該減薪，梁籌庭就說，經濟不景時，公務員通常「萬箭穿心」，若薪酬加幅最終低於今次淨指標，將影響公務員士氣，亦會影響市場。至於公務員總工會主席馮傳宗亦指，薪酬趨勢調查的機制行之有效，應該尊重機制，按淨指標加薪。
公務員加薪2024｜薪酬趨勢調查初步結果早上公布
【09:43更新】公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處轄下薪酬研究調查組，將於早上向薪酬趨勢調查委員會提交2024年薪酬趨勢調查報告。薪酬趨勢調查委員會(薪趨會)主席李律仁將就調查的初步結果會見傳媒，公務員事務局常任秘書長梁卓文和政府經濟顧問梁永勝亦會出席。