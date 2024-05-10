公屋平均輪候時間微跌0.1年至5.7年　議員冀透過打擊濫用公屋加快流轉

房委會表示，去年第4季獲編配的翻新公屋單位數目較多，因房屋署加強打擊濫用公屋，同時有多個資助出售單位項目落成。不過，由於秀茂坪安達臣道房協地盤前年發生天秤倒塌事故，承辦商「精進建築有限公司」的公屋工程項目出現延誤，需要數個季度才能消化對公屋輪候時間的影響。因此預期公屋平均輪候時間在2024年會大致維持平穩，在季度間可能會有輕微波動。

公屋一般申請者平均輪候時間輕微下跌0.1年至5.7年，長者一人申請者平均輪候時間亦回落至3.8年。

市區及擴展市區公屋輪候時間稍長

立法會議員梁文廣回應指，目前公屋輪候時間縮短，主要是新界區有較多新建公屋項目落成，而其他公屋申請區域，例如市區以及擴展市區的申請者，輪候時間仍稍長。梁留意到未來，例如東涌第99區及100區合共提供1萬伙單位，觀塘市區亦有多個項目落成。在落成及編配單位時，預期有機會推高整體輪候時間，未來的趨勢仍然會較為波動。

但隨著傳統公屋供應增加，以及簡約公屋分批落成，梁認為按現時的公屋項目進度，公屋綜合輪候時間可如政府預期在2026/27年度回落至4.5年。梁期望政府能夠繼續加快其他公屋項目的建築及入伙速度，包括出租公屋、綠置居以及居屋項目，並持續加強已漸見成效的打擊濫用公屋措施，藉以加快公屋流轉，增加新建以及回收單位。