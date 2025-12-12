公立醫院元旦起加價 專科加至250元 家庭醫學診所服務加至150元

公立醫院收費改革明年1月1日實施。專科門診服務由首次應診135元，其後每次80元，增加至每次250元；家庭醫學診所服務即由每次50元增加至150元。在處方藥物收費上，專科門診從每種藥物15元，以16星期為收費單位，改為每種藥物20元，以4星期為收費單位；家庭醫療服務即從免費改為每種藥物為5元，以4星期為收費單位。

增加的收入用作加快引入新藥

局方指出，即使藥費調整後，政府藥費資助率仍為高水平，特別是治療罕見病和癌症藥物的資助，希望藉此扭轉「小病高資助、大病病人大量自費」的結構失衡現象。至於加價後增加的收入，將用作加快引入價格昂貴的新藥，擴闊藥物名冊，預計每年審批新藥的數目，將由以往約90種增加至約120種，並將持續上升。當局亦會加快「1+」新藥審批機制，並將於下年上半年成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，主動聯絡藥廠，促進創新藥物在香港註冊。