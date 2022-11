繼香港欖球隊代表隊於南韓參與「亞洲七人欖球系列賽第二站」期間播錯國歌,主辦機構誤播一首在2019年「黑暴」和「港獨」有密切關係的歌曲,引起軒然大波,特區政府連日表示抗議和強烈不滿。有網民發現,YouTube欖球頻道RugbyPass,本月10日發布的世界盃欖球賽終極復活賽香港對葡萄牙賽事精華片段中,在賽前播奏中國國歌《義勇軍進行曲》是,左下角字幕卻顯示「 NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」(香港國歌)為「GLORY TO HONG KONG」(《願榮光歸香港》)。《義勇軍進行曲》的英文名稱是「March of the Volunteers」。

香港男子十五人隊伍出戰11月杜拜舉行的2023 年欖球世界盃終極復活賽。比賽於11月6至18日舉行,四支來自世界各地的隊伍以循環賽形式對賽,積分最高的球隊將獲得2023 年法國欖球世界盃最後一席入場券,屆時將與威爾斯、澳洲、斐濟及格魯吉亞同列C組。