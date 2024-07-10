創新科技學生師友計劃舉行，中小學生與數碼港初創合作完善專案。

數碼港與教育局合辦的「創新科技學生師友計劃」成果展， 7月6日於數碼港圓滿舉行。在數碼港初創的指導下，15組來自中小學的學生團隊，展示針對不同社會議題的創新設計方案，並角逐多個獎項。

陳慕顏：培養德才兼備的人才 教育局副秘書長陳慕顏表示，為配合國家新質生產力發展及香港作為國際創科中心的定位，教育局正加強中小學STEAM教育。「創新科技學生師友計劃」提供平台讓學生綜合STEAM知識，運用創意和工程設計，構思提升生活質素的方法或發明，而數碼港初創公司代表的指導讓學生的設計得以改良。期望未來與各持分者繼續協作，為學生提供優質多元學習活動，培養德才兼備的人才，為國家及香港的創科發展作貢獻。

陳思源：為香港培育未來創科生力軍 數碼港首席公眾使命官陳思源表示，「創新科技學生師友計劃」成果展充分展現香港新一代的創新力量和無限潛力，計劃為學生提供寶貴的學習和實踐機會。數碼港將持續致力推動STEAM教育發展，搭建學界與業界的橋樑，為香港培育未來創科生力軍。 「創新科技學生師友計劃」於3月中啟動，評審從100多間中小學挑選11間中學及4間小學的學生進入計劃，學生們以「生活中的創新科技和意念」為主題，圍繞都市發展、城市管理、生活質素或可持續發展等範疇，設計出具針對性的解決方案。