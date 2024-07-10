北部都會區｜研「片區」及「地花」概念加快發展　甯漢豪：不應受經濟周期影響

政府正全力推動北部都會區的發展，並考慮引入「片區開發」模式和「地花」概念，加快北都發展，並減輕政府財政壓力。發展局局長甯漢豪表示，沙嶺創科用地或會成為北都最先推出的「片區」，強調北部都會區不應受經濟發展周期影響。

指 傳統發展模式對現金流壓力大 甯漢豪接受《大公報》訪問時指，傳統土地發展模式是政府先向立法會申請撥款，完成收地及土地平整後，才賣地回籠資金，對政府現金流壓力很大，但若採用「片區開發」，政府只需劃出區域，讓有興趣的企業或合組的財團投地發展，並負責土地平整、基建、規劃及發展，有助減輕政府開支。

她又預告除了片區發展，北都部分由政府負責平整的用地，會引入「地花」概念，即未完成平整就推出招標，加快發展步伐，例如洪水橋多層大廈用地，稍後推出的招標與土地平整同步進行。 交椅洲人工島最遲 2027 年填海 被問到外界關注政府近年賣地收入減少，財政受壓，影響基建及土地發展。甯漢豪重申賣地收入受經濟及地緣政治影響，非政府能控制，香港長遠不能單靠賣地收入，以支撐土地及基建發展，要思考其他方法，多靠市場力量，強調「片區開發」正是希望靠市場推動發展，並且正如期推進，未受經濟亦不應受經濟發展周期影響。