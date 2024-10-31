博愛推賽馬會智慧老人科日間醫院計劃 患者在家遙距訓練

香港人口老化，對公共醫療系統帶來不小壓力。博愛醫院為舒緩醫療壓力推出「賽馬會智慧老人科日間醫院計劃」，發展並推廣智慧訓練模式，協助須密集做復康訓練的病人，或康復進度緩慢的長者，除定時回醫院做訓練，更可安坐家中作密集的遙距訓練。醫方預計，每年服務人數較現時增加兩成半。

博愛及天水圍醫院內科及老人科副部門主管陳毅灝醫生指，該院為醫管局首間發展智慧訓練模式的老人科日間醫院，計劃以須密集進行復康訓練的病人為目標，如中風、髖關節骨折或腦退化的病人，或康復進度緩慢的長者，望新模式可為醫院照顧更多病人；預計服務人數可增加兩成半，由現時每年服務人數520人增加至650人。

他透露，傳統實體課程會安排患者到醫院進行合共8周16節的訓練。推行智慧訓練模式，回院訓練減至12節；其餘時間，患者只須利用載有訓練遊戲的平板電腦，配合適當器材如智能健身單車等，可遙距在家做復康訓練，透過穿戴智能手錶記錄訓練進度，並將數據上載至電子紀錄平台；醫護分析數據可評估訓練成效，再作適當調整。

陳毅灝指，患者可向醫院租借平板電腦及相關居家訓練器材；最多50個病人同時進行居家復康訓練。他指，為增加訓練趣味，醫院設計26種訓練遊戲，如點心落單、超市埋單等認知訓練遊戲，又或執拾衣帽間、整理儀容的日常生活訓練。