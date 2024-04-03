台灣花蓮地震｜旅議會：2至3團在宜蘭 暫未收到求助 (更新)

台灣花蓮對出海域今早(3日)7時58分發生7.3級地震，地震震央位於花蓮東南約25公里外海，震源深度15.5公里，全台感覺強烈震動1分鐘。有在台港人表示室內感受到猛烈搖晃，即時在安全地方伏下，有本港旅行社表示團員現時安全，將視乎情況決定是否繼續行程。

本港旅遊業議會表示，暫時知道約有30多個旅行團涉及900人在台灣，只有2至3團在宜蘭，未受影響，亦未收到任何求助，另外收到一些自由行查詢。旅議會總幹事楊淑芬指，今日本港原本有兩個包團到台灣，但已改變行程，不會前往花蓮，今明兩天約都會有十多個旅行團出發到當地，均不涉花蓮行程。