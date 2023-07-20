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2023-07-20 15:25:00

商用電動車丨協助業界低碳運輸轉型 金城快充ZETTA以嶄新直流群充技術 同時間為12架電動車進行480KW快充

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金城行政總裁王紹恆Rex(左四)，連同出席「金城快充ZETTA」啟動禮的嘉賓，於金城電動車營運中心拍攝合照。

金城行政總裁王紹恆Rex(左四)，連同出席「金城快充ZETTA」啟動禮的嘉賓，於金城電動車營運中心拍攝合照。

零碳運輸是全球大趨勢，特區政府積極推動電動車普及化，並以2050年前達致碳中和為目標。惟現時本港整體電動車充電設施嚴重不足，市面上大部分充電站為中充和慢充，快充只佔17.6％，而直流快充更僅佔整體2.7％，未能有效支援商用電動車的日常營運，或窒礙物流運輸業實踐低碳運輸轉型。

金城快充ZETTA 7月19日正式營運

屹立香港60載的金城營造，為致力響應政府發展綠色運輸，建構智慧城市，金城行政總裁王紹恆Rex利用集團在交通基建及新能源業務的豐富知識及經驗，近日推出新業務「金城快充ZETTA」，提供嶄新直流群體充電(直流群充)及快充方案，為巿場特別是物流運輸業和大眾運輸等商用電動車，提供真正快充服務。座落於土瓜灣新寶工業中心的「金城電動車營運中心」，是全港首個配備「金城快充ZETTA」的地點。官方指快充速度高達480 KW充電功率，並能同時為多達12輛電動車進行快充，大幅縮短充電時間；而且分支充電裝置的體積只是傳統的約十分之一，大大增加配合停車場空間上的彈性，即使在狹小場地亦能安裝，易於部署。

為隆重其事，「金城快充ZETTA」啟動禮已在7月19日舉行並正式營運。啟動禮邀請了香港特別行政區環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策)梁啟明博士及運輸署助理署長(技術服務)何偉基先生擔任主禮嘉賓，並聯同金城行政總裁Rex及行政總裁特別顧問周憲本先生主持啟動儀式。與此同時，金城亦即場與多位業界夥伴簽署合作協議，攜手為推動電動車普及化共同努力。

在Rex、梁啟明博士以及何偉基先生見證下，金城與多位業界夥伴簽署合作協議，攜手推動電動車普及化。 分支充電裝置的體積只為傳統的約十分之一，大大增加配合停車場空間上的彈性，即使在狹小場地亦能夠安裝。

金城快充ZETTA丨荃灣、葵涌及西環充電站年內落成

「金城快充ZETTA」服務包括在遍佈港、九、新界的充電站為客戶提供電車充電服務；提供電車充電設施安裝建議及服務；為商業車隊提供管理服務等，全面照顧不同用家所需。金城電動車營運中心已正式投入服務，而位於荃灣、葵涌及西環的充電站建設亦計劃於今年內落成。預計在未來數年，服務範圍將覆蓋全港18區，建立完善充電網絡。

 

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