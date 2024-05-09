啟德體育園工業意外｜勞工處：男工被夾工作台與金屬構築物間　已向承建商發暫時停工通知書 (更新)

【5月9日更新】牛頭角啟德體育園昨(8日)發生致命工業意外，一名52歲男工開工期間暈倒，送院後證實不治。勞工處今(9日)重申，高度關注事件，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台，直至處方信納相關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。
勞工處指，意外中的男工人在動力操作升降工作台上視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院後證實不治，對此十分難過，並對其家屬致以深切慰問。
處方強調，正全速進行調查事件，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理；同時敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，處方會協助他們申請合適的緊急援助基金，亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社署。
啟德體育園升降台工人暈倒送院 延至晚上不治
【5月8日22:50更新】啟德體育園表示，對今日工地內有外判工人工作期間受傷、送院搶救後不治表示十分難過，並已向死者家屬致予深切慰問。承建商及其分判商會為家屬提供一切適切的協助，並全力配合勞工處及警方調查。
【22:30更新】傷者延至晚上8時05分不治。
【16:50更新】牛頭角啟德體育園今日(8日)發生工業意外！中午12時17分，警方接報，指在牛頭角啟德體育園發生事故，一名工人受傷，需要由救護車送往廣華醫院搶救，情況危殆。社交網亦流出疑似事故現場的照片，見到一個吊臂倒在地面。事故原因有待警方調查，案件列作工業意外處理。
啟德體育園：全力配合調查
啟德體育園對工地內有工人受傷暈倒表示十分關注，指涉事工人是升降台操作員，事發時協助另一名工友進行檢查工作。事發後工程人員立即召喚救護車將傷者送院，並通知相關政府部門。啟德體育園已督促承建商及提醒工人注意工地安全，並將全力配合勞工處及警方調查事件。
啟德體育園指，對今日工地內有外判工人工作期間受傷、送院搶救後不治表示十分難過，並已向死者家屬致予深切慰問。承建商及其分判商會為家屬提供一切適切的協助。