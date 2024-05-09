啟德體育園工業意外｜勞工處：男工被夾工作台與金屬構築物間　已向承建商發暫時停工通知書 (更新)

【5月9日更新】牛頭角啟德體育園昨(8日)發生致命工業意外，一名52歲男工開工期間暈倒，送院後證實不治。勞工處今(9日)重申，高度關注事件，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該工作台，直至處方信納相關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

勞工處指，意外中的男工人在動力操作升降工作台上視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院後證實不治，對此十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

處方強調，正全速進行調查事件，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理；同時敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，處方會協助他們申請合適的緊急援助基金，亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社署。