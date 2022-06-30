回歸25周年｜各界慶回歸　一文睇清多項活動、免費搭車搭船及送飛優惠

為慶祝明日七一回歸25周年，各界都有慶祝活動及推出一系列消費優惠，本報特意整合各項活動、免費搭車搭船及送飛等消費優惠，讓讀者一文睇清當中重點。

海洋公園送門票

海洋公園推出「7月之星」動，凡1997年7月出生的市民，可於7月期間享有海洋公園及水上樂園「買1送1」門票優惠，又與香港JW萬豪酒店推出staycation套票，並邀請逾5,000名基層家庭成員到訪海洋公園和水上樂園，詳情按此。

港鐵送年票

港鐵透過應用程式「MTR Mobile」送出7.5萬份獎品，當中包括25張港鐵全年免費車票、其他車程優惠及電子禮券。市民由6月28日起一連3個星期二，只要於下午2時至4時登入「MTR Mobile」，即可參加大抽獎，每次送出2.5萬份獎品，詳情按此。

挪亞方舟送門票

香港挪亞方舟機構推出特別門票優惠，凡香港身份證號碼包含連續「25」兩個字，即享門票「買1送1」優惠，而其他人士也可享門票買2送1優惠，優惠期由7月1日開始至8月31日；其他人士在優惠期內亦可享買2送1門票優惠，詳情按此。

免費 體驗 哥爾夫球及 攀樹

香港哥爾夫球會7月1日下午2時至6時，於粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，公眾可免費進入粉嶺球場舊場1號至8號洞，參觀「蝴蝶園」，探訪非洲陸龜，在綠油油的百年球場散步及打卡，另有攀樹體驗活動和樹木導賞等豐富活動，讓一家大小在香港逾百年歷史的球場度過悠閒的一天。

免費搭九巴 1號線

九巴宣布，將與在7月1日，舉辦由科興贊助市民免費搭1號線活動，來往竹園邨及尖沙咀碼頭，途經油尖旺、九龍城等九龍區心臟地帶，當日可無限次乘搭，詳情按此。

免費搭船

富裕小輪7月1日往來北角、觀塘及啟德的航線免費搭乘，以分享香港回歸的歡愉氣氛，詳情按此。

新渡輪送出合共1,000張船飛，市民可於7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪，船飛在6月28日及6月29日早上10時在不同碼頭派發免費船飛，每人限取乘船贈券2張，先到先得，派完即止，詳情按此。

免費搭 電車

中國太平保險集團於7月1日舉辦「慶祝回歸廿五載 和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動。當日上午將會在石塘咀城西道電車站舉行隆重的啟動儀式，隨後更有6小時的電車巡遊慶祝活動，詳情按此。

免費搭4條指定小巴路線

灣仔區各界協會7月1日舉辦免費乘搭4條綠Van路線活動，包括專線小巴14M、21A、21M及30號，詳情按此。