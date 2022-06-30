回歸25周年｜各界慶回歸　一文睇清多項活動、免費搭車搭船及送飛優惠

為慶祝明日七一回歸25周年，各界都有慶祝活動及推出一系列消費優惠，本報特意整合各項活動、免費搭車搭船及送飛等消費優惠，讓讀者一文睇清當中重點。
海洋公園送門票
海洋公園推出「7月之星」動，凡1997年7月出生的市民，可於7月期間享有海洋公園及水上樂園「買1送1」門票優惠，又與香港JW萬豪酒店推出staycation套票，並邀請逾5,000名基層家庭成員到訪海洋公園和水上樂園，詳情按此。
港鐵送年票
港鐵透過應用程式「MTR Mobile」送出7.5萬份獎品，當中包括25張港鐵全年免費車票、其他車程優惠及電子禮券。市民由6月28日起一連3個星期二，只要於下午2時至4時登入「MTR Mobile」，即可參加大抽獎，每次送出2.5萬份獎品，詳情按此。
挪亞方舟送門票
香港挪亞方舟機構推出特別門票優惠，凡香港身份證號碼包含連續「25」兩個字，即享門票「買1送1」優惠，而其他人士也可享門票買2送1優惠，優惠期由7月1日開始至8月31日；其他人士在優惠期內亦可享買2送1門票優惠，詳情按此。
免費體驗哥爾夫球及攀樹
香港哥爾夫球會7月1日下午2時至6時，於粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，公眾可免費進入粉嶺球場舊場1號至8號洞，參觀「蝴蝶園」，探訪非洲陸龜，在綠油油的百年球場散步及打卡，另有攀樹體驗活動和樹木導賞等豐富活動，讓一家大小在香港逾百年歷史的球場度過悠閒的一天。
免費搭九巴1號線
九巴宣布，將與在7月1日，舉辦由科興贊助市民免費搭1號線活動，來往竹園邨及尖沙咀碼頭，途經油尖旺、九龍城等九龍區心臟地帶，當日可無限次乘搭，詳情按此。
免費搭船
富裕小輪7月1日往來北角、觀塘及啟德的航線免費搭乘，以分享香港回歸的歡愉氣氛，詳情按此。
新渡輪送出合共1,000張船飛，市民可於7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪，船飛在6月28日及6月29日早上10時在不同碼頭派發免費船飛，每人限取乘船贈券2張，先到先得，派完即止，詳情按此。
免費搭電車
中國太平保險集團於7月1日舉辦「慶祝回歸廿五載 和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動。當日上午將會在石塘咀城西道電車站舉行隆重的啟動儀式，隨後更有6小時的電車巡遊慶祝活動，詳情按此。
免費搭4條指定小巴路線
灣仔區各界協會7月1日舉辦免費乘搭4條綠Van路線活動，包括專線小巴14M、21A、21M及30號，詳情按此。
期間限定遊覽西九龍多個地標
全新期間限定循環巴士線「West Kowloon ARTOUR」將於2022年7、8、11、12月及2023年1月1日期間的所有周末與公眾假期(2022年7月3日除外)，於下午2時至下午6時免費為市民提供服務，遊覽西九龍五大藝術文化熱點，包括M+ 博物館 (西九文化區)、D2 Place、饒宗頤文化館、美荷樓及南昌街，讓更多市民大眾能在假日輕鬆遊走西九龍，親身接觸藝術、文化及設計，詳情按此。
免費使用康樂設施及參觀博物館
康文署多個康文設施於7月1日免費使用，市民可於6月25日上午7時起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施，詳情按此。
康文署轄下的13個博物館亦於7月1日當天供市民免費入場，包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現、香港視覺藝術中心等，同時香港科學館及香港太空館常設展廳亦7月1日免費開放，詳情按此。
此外，康文署7月1日晚上8時在紅磡香港體育館舉辦慶祝香港回歸祖國25周年文藝晚會。
新地天際100展出齊白石等作品
新鴻基地產推出多項活動，與市民一起慶回歸，包括齊白石等逾20位大師的原作及數十件當代藝術創作精品，將在新地旗下天際100展出，市民可由7月3日至13日參觀，主辦方將於7月1日起公布免費預約參觀方法，詳情按此。
「幻彩詠香江」特別版
旅發局於7月份推出特別版的「幻彩詠香江」，當中增添4大元素，每晚8時起，維港兩岸逾50幢建築物及地點將發射光束，配合音樂照亮維港海，詳情按此。