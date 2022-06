基層兩餐不繼 社企停業下堅持派飯

廚尊助理總經理楊振宇坦言,疫情下領取飯盒的人數有增無減,由原來每日約逾100個,增多約50至100個免費飯盒。如一名居於深水埗的獨居婆婆,雖然行動不便,但幾乎每日堅持來位於旺角的餐廳領飯,後來明白到「如果我們無飯派,她就無飯食」,便在周日給她預留一個飯盒,供她在周一餐廳無飯派時果腹。

楊振宇補充,疫情下食材價格上揚,成本增加,營運更困難,「老闆是蝕住做,但仍希望可以盡一分力幫助社會,維持員工生計之餘,亦希望可以幫助更多香港人和有需要人士」,所以一直持堅持派飯。

新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」早前發起為期一個月的「Show me your love飯」義賣行動,呼籲公眾買飯券支持7間疫境派飯的餐廳,楊振宇形容反應熱烈,推出僅3日已賣出逾500張飯券,令派發飯盒數量可由原本每天約200個,增加至約400個,令更多人士受惠。有份協助派飯的廚尊員工Hugo及Mabel都是輕度智障人士,當中Hugo表示派飯活動令他感到很充實,收到受惠人士報以的微笑和感謝感到很開心。

「Show me your love飯」義賣行動,參與餐廳包括廚尊、千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、「Manna。嗎哪」,以及華姐清湯腩。有意捐助人士可到收銀處購買相關飯券,每買1張等於贊助1個飯盒。而新世界集團慈善基金率先向該7間餐廳,購買各1,000份「Show me your love飯」以示支持。