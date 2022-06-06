基層兩餐不繼 社企停業下堅持派飯

在香港開業3年的新加坡社企餐廳「廚尊」，除聘請傷健人士外，亦每逢星期二至日向基層人士、露宿者等免費派飯。第五波疫情來襲，餐廳為保障員工健康曾停業兩個月，派飯活動則在停辦一周後恢復，因社企理解基層在疫下對派飯需求更大，員工則因派飯繼續「有工開」。

部分基層市民因疫情失業或開工不足，「開飯」亦成問題；同樣受重挫的飲食業中，有社企餐廳卻選擇在逆境下，關閉食肆兩個月，但派飯只停辦一周，冀盡量幫助有需要人士，為有需要人士送暖。

廚尊助理總經理楊振宇坦言，疫情下領取飯盒的人數有增無減，由原來每日約逾100個，增多約50至100個免費飯盒。如一名居於深水埗的獨居婆婆，雖然行動不便，但幾乎每日堅持來位於旺角的餐廳領飯，後來明白到「如果我們無飯派，她就無飯食」，便在周日給她預留一個飯盒，供她在周一餐廳無飯派時果腹。

楊振宇補充，疫情下食材價格上揚，成本增加，營運更困難，「老闆是蝕住做，但仍希望可以盡一分力幫助社會，維持員工生計之餘，亦希望可以幫助更多香港人和有需要人士」，所以一直持堅持派飯。

新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」早前發起為期一個月的「Show me your love飯」義賣行動，呼籲公眾買飯券支持7間疫境派飯的餐廳，楊振宇形容反應熱烈，推出僅3日已賣出逾500張飯券，令派發飯盒數量可由原本每天約200個，增加至約400個，令更多人士受惠。有份協助派飯的廚尊員工Hugo及Mabel都是輕度智障人士，當中Hugo表示派飯活動令他感到很充實，收到受惠人士報以的微笑和感謝感到很開心。

「Show me your love飯」義賣行動，參與餐廳包括廚尊、千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、「Manna。嗎哪」，以及華姐清湯腩。有意捐助人士可到收銀處購買相關飯券，每買1張等於贊助1個飯盒。而新世界集團慈善基金率先向該7間餐廳，購買各1,000份「Show me your love飯」以示支持。