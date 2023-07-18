天氣｜低壓區料進入南海北部發展成熱帶氣旋　天文台：有一半機會下周中期需發出8號颱風信號

隨著泰利逐漸遠離本港，天文台今晨取消所有熱帶氣旋警告。天文台署理高級科學主任郝孟騫在電台表示，由於今次泰利的移動路徑和發展強度均較穩定，天文台對評估本港風力變化有較大信心，因此可盡早及以較確實的字眼通知市民「轉波」時間。他又說，每個熱帶氣旋的預報難處都不一樣，例如附近會否有另一熱帶氣旋形成，產生「藤原效應」；而秋天的東北季候風亦影響颱風發展，會令熱帶氣旋路徑變得有較大不確定性，未必可以很早公布「轉波」時間。
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預料屆時本港天氣不穩定
至於天文台日前與飛行服務隊合作，以定翼機在泰利的風眼上空放置「下投式探風儀」，郝孟騫指有關做法有助天文台獲取重要數據，了解泰利的風力結構及移動路徑。另外，一個低壓區目前集結在菲律賓以東附近，數據預計將會進入南海北部，發展成熱帶氣旋，並移近珠江口一帶。郝孟騫指出，該低壓區目前有一半機會令本港下周中期需要發出八號颱風信號，預料屆時本港天氣不穩定。他又強調，不同電腦計算模式仍有一定分歧，天文台會密切監測該低壓區的發展。
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