天氣｜低壓區料進入南海北部發展成熱帶氣旋　天文台：有一半機會下周中期需發出8號颱風信號

隨著泰利逐漸遠離本港，天文台今晨取消所有熱帶氣旋警告。天文台署理高級科學主任郝孟騫在電台表示，由於今次泰利的移動路徑和發展強度均較穩定，天文台對評估本港風力變化有較大信心，因此可盡早及以較確實的字眼通知市民「轉波」時間。他又說，每個熱帶氣旋的預報難處都不一樣，例如附近會否有另一熱帶氣旋形成，產生「藤原效應」；而秋天的東北季候風亦影響颱風發展，會令熱帶氣旋路徑變得有較大不確定性，未必可以很早公布「轉波」時間。

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