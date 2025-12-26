太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)

一名男子在港鐵太子站被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界。(Threads)

樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影的？」。他指本月21日冬至當日外出用膳，當時正乘搭港鐵，站立於車門旁邊緊靠座位玻璃的位置，正專注回覆家人短訊。當列車抵達太子站時，一名乘客在車門即將關閉之際衝下車，不慎撞到事主，導致其手機脫手並「直插路軌」。由於當時車門已關閉，事主無奈隨車駛往旺角站，隨即搭「回頭車」折返太子站向車站職員求助。