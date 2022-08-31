小一入學申請表格 周五起派發

教育局今日公布，周五起派發小一入學申請表格。

家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可由周五（2日）起至9月30日期間索取或於教育局網頁下載申請表格。所有在2017年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2023年9月入學的「小一入學統籌辦法」。

家長應索取一式三份表格

家長可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」。至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處（民政諮詢中心）或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

家長亦可在網上下載有關表格並列印使用

瀏覽路徑：教育局網頁www.edb.gov.hk＞教育制度及政策＞小學及中學教育＞學位分配＞小一入學統籌辦法）。



在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表。遞交申請表有以下方法

將填妥的申請表格，連同有關證明文件的正本及副本，在9月26日至30日期間的學校辦公時間內直接遞交至該校

書面授權親友帶同上述所需的文件代交至所申請的小學

在9月26日至30日期間透過郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本

家長只能為每名子女遞交一份申請表

請注意，參加小一入學統籌辦法的申請兒童只能使用一份申請表向一所官立或資助學校遞交申請，如家長已取得一式三份的印刷版本申請表，則無須下載網上版本的申請表。家長只能為每名子女遞交一份申請表，家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢。

私立學校及國際學校需自行向校申請

由於直接資助計劃小學及私立小學（包括國際學校）均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。家長必須留意，凡已接受直資計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小一學位。