尼格風球｜天文台：三號風球會在今日維持　晚上下降至約19度 (持續更新)

現時尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，按照現時預測路徑，尼格會在明日(2日)相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。天文台稱，會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【09:45 更新尼格風球最新消息 】天文台表示，三號強風信號會在今日維持，而受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風。

天文台指，按照現時預測，尼格會在今日稍後至星期四(3日)初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱。(資料圖片)

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【07:55更新尼格風球最新消息】三號強風信號仍然生效，至少維持至今日正午12時。天文台表示，尼格已進入南海北部，並在過去數小時穩定地向偏北方向移動。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。

天文台指，按照現時預測，尼格會在今日稍後至星期四(3日)初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。