屯門3死車禍｜26歲男遊泰回港送手信遇禍　遺癌父孤苦無依「走嗰個係我就好」

屯門公路發生一宗奪命車禍，一輛私家車上3人全部斃命，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客。其中26歲男死者陳嘉韜的父親向傳媒表示，兒子與朋友昨日才遊泰回港，晚上9時許回家，在家中放下一些泰國杯麵手信，11時許再外出送手信予朋友，詎料凌晨時分在屯門公路遇到車禍命喪輪下。陳父自言今晨才得悉噩耗，暫時尚未知意外詳情，亦不認識男司機及女乘客。
父子二人相依為命
65歲的陳父患有大腸癌，約十年前與妻子分開後，一直與兒子相依為命。他表示兩父子均不善辭令，但彼此關心「我由細湊到佢大……我同佢好少傾偈，佢好關心我，但係唔會開聲囉，我都係咁。」又指，兒子活潑，樂於幫助朋友。如今失去相依為命多年的兒子，陳父神情憂傷，更無奈道：「走嗰個係我就好。」
陳父近年患上大腸癌
陳父以往任職洗碗工，2022年確診大腸癌，現時已退休，兩個月前始申請綜援。兒子中四畢業後就做散工，近期任職洗衣機維修學徒。對於有傳媒問及是否需要外界幫助，陳父感傷指：「錢畀我都無用。」
車上3人全命喪輪下
事發於今日（18日）凌晨3時23分，一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛，途中疑失控剷向石壆，再猛撼「龍門架」式路牌，全車盡毀，地上遺下營多及蟹王麵等即食麵。男司機則被困嚴重變形的駕駛席，一男一女乘客疑被拋出車外倒臥地上，途經駕駛人士見狀報警。救援人員到場，25歲姓鄧男司機證實當場不治；26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客昏迷送院搶救，分別延至凌晨4時許及早上9時許證實不治。警方正在調查車禍起因，將案件列作「致命交通意外」跟進。案件交由新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。