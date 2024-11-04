廉政公署總部開咖啡廳？ 11.15開張邀鄺美雲拍片宣傳(有片)︱Ray Online

仿《花樣年華》拍攝風格台詞宣傳

本次「一九七四」咖啡廳的宣傳採取多個革新嘗試，衝破傳統拍攝模式。宣傳片充滿電影感，重現70年代懷舊情懷，當中一個賣點是邀請廉署社區關係市民諮詢委員會委員、藝人鄺美雲擔任女主角。宣傳片段參考電影《花樣年華》的拍攝風格，鄺美雲身穿旗袍，並與由廉署人員扮演的男主角暢飲咖啡，並借用梁朝偉的經典台詞「如果我有多一張船飛，你會唔會同我一齊走」，片段內則說成：「如果有多一間Café，你會唔會同我一齊去？」，鄺美雲在信紙上寫上「一九七四咖啡廳 渣華道303號」，似乎留有玄機，暗示位於北角的廉署總部即將推出新猶。