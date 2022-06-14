強制檢測｜48地點上榜　涉譚仔三哥、華嫂冰室、肯德基等16間食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月14日)發出強制檢測公告，把48個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月15日或6月16日接受檢測。

曾於6月8日至6月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

天水圍天華邨華萃樓

紅磡黃埔花園金柏苑3座

馬鞍山富寶花園7座

堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒

元朗朗晴居9座

沙田水泉澳邨嶺泉樓

長沙灣海麗邨海智樓

何文田皓畋2座

鴨脷洲海怡半島御柳居

將軍澳都會駅1座

馬鞍山海典灣1座

馬鞍山海典居2座

藍田滙景花園1座

慈雲山慈愛苑愛賢閣

馬灣珀麗灣19座

筲箕灣愛蝶灣2座

葵涌華景山莊2座

青衣曉峰園6座

屯門錦華花園B座

西營盤高陞街21-23號恒昌泰大廈

堅尼地城觀龍樓F座

深水埗福榮街25-31A號新榮大樓

薄扶林寶翠園6座

沙田禾輋邨順和樓

牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

九龍城龍譽2A座

將軍澳日出康城首都3座(左翼及右翼)

黃大仙樂富邨宏樂樓

灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈

將軍澳昭信路6號顯明苑

牛頭角牛頭角上邨常悅樓

涉及個別指明時間的地方：

沙田禾輋廣場3樓331號鋪龍悅：6月11日09:00至10:15

沙田愉翠商場1樓109號鋪君臨宴會廳：6月10日09:00至10:30

荃灣四陂坊13號地下唯一雲貴川風味：6月12日13:00至13:45

九龍城啟朗苑地下101號鋪百份百餐廳：6月12日15:00至15:45

將軍澳明德商場地下7-8號鋪譚仔三哥米線：6月6日12:45至14:00

灣仔港灣道28號灣景中心大廈1樓6號鋪Frites Belgium On Tap：6月9日12:00至13:15

將軍澳東港城商場1樓195號鋪謝謝儂：6月8日19:00至20:00

將軍澳TKO Gateway 1樓E151號鋪美心小品：6月7日19:15至20:15

灣仔謝斐道272號杜智臺地下3-4號鋪華嫂冰室：6月7日12:15至13:00

牛頭角安基商場地下及1樓1R1鋪嘉豪酒家：6月8日09:30至10:00

九龍灣淘大商場2期地下G246-253號鋪麥當勞：6月6日16:00至16:30

北角七姊妹道106-110號富邦大廈地下東泰茶餐廳：6月12日08:00至09:15

北角北角匯2期1樓120號鋪豚豚食堂：6月11日19:45至21:00

鰂魚涌康怡廣場北座3樓T4號鋪金公館：6月11日13:45至15:15

北角英皇道560號健威坊地庫L9F號鋪肯德基家鄉雞：6月11日09:45至10:30

北角英皇道483-497號東寶大廈地下A鋪金百皇餐廳：6月10日16:15至17:00

灣仔皇后大道東202號QRE廣場16至18樓Hong Kong Funky Dance Centre：6月7日19:00至21:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。