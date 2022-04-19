快速測試｜3人涉網上平台虛報陽性結果被捕

警方網絡安全及科技罪案調查科今日拘捕3人，涉嫌違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》(第599D章)，他們涉嫌於衞生署衞生防護中心的2019冠狀病毒病快速抗原測試陽性結果人士申報系統上提供虛假資料。警方指，衛生防護中心會以抽樣方式，要求經申報系統平台呈報陽性結果的市民進行核酸覆核測試，期間發現有人懷疑刻意提供虛假資料，故轉介該3宗案件給警方調查。

3人至今快測結果呈陰性

警方網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，警方今日分別在天水圍、旺角及荔景，合共拘捕一男兩女，年齡介乎25歲至37歲，涉嫌向衛生署職員提供虛假2019冠狀病毒病快速抗原測試陽性結果；3人至今的快速抗原測試結果均呈陰性。

行動中，警方檢取3部手提電話，調查後相信3人曾上載不屬於自己的快速抗原測試陽性結果，其中1人更上載不屬於自己的身份證明文件。警方相信，至少兩名被捕人士曾經藉此取得隔離令，再取得病假。

警方提醒，任何人明知而向衛生主任或獲授權人員提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料，即屬違法，一經定罪，可被判罰款1萬元或和監禁6個月；而利用虛假資料申報陽性結果騙取病假，有機會干犯香港法例第210章《盜竊條例》中16A條欺詐罪，一經定罪，可被判監禁14年。

3名被捕人士犯案詳情