打造校舍為「成長中的綠洲」 青年學院生奪「IDA國際設計大獎」

（左起）青年學院職專文憑（室內與展覽設計）學生李芷芮、馮倩霖、曾芷靜，以及青年學院（邱子文）設計及資訊科技組助理講師柯汶澧早前參與國際設計界備受認可的「IDA國際設計大獎」，為青年學院（邱子文）設計校舍建築，以「The Sprout（發芽）」為名，勇奪比賽專業組建築項目學院組別的金獎。

三名青年學院職專文憑（室內與展覽設計）的女生早前在老師的指導下，參與國際設計界備受認可的「IDA國際設計大獎」（International Design Awards），為青年學院（邱子文）校園改造校舍建築，終以名為「The Sprout（發芽）」的作品，勇奪比賽專業組建築項目學院組別的金獎，揚威全球。

青年學院職專文憑（室內與展覽設計）學生李芷芮、馮倩霖和曾芷靜，在青年學院（邱子文）設計及資訊科技組助理講師柯汶澧（Bonz）的帶領下，將位於將軍澳的青年學院（邱子文）校舍改造，完成「The Sprout」新校舍設計。

同學構想的校舍外型，有如樹木的根莖，地面一層建築物是一個由混凝土建成的銀色弧形上蓋，環抱中庭的大樹及水池，其餘三層則為地庫建築。倩霖分享，設計靈感來自哲學家尼采。「尼采有句名言：『A tree should grow taller, accept more brightness, then its root must be deeper and darker』，這句話啟發我們設計『The Sprout』。有別於普通建築，校舍主體建築深藏地下，地庫一樓有健身室及時裝設計工作室；地庫二樓設食物研習室及開放式廚房、創意實驗室；地庫三樓是飯堂和一個設有LED顯示屏的舞台。地底建築仿如樹木發芽後、根莖延展生長的狀態。」倩霖說。

融入綠化科技元素

「The Sprout」亦融入綠化和科技元素，其外觀儼如一個綠洲，由地面的水池及大樹，延伸至室內不同的常綠樹、雲石及實木設施作點綴，中庭玻璃天幕的自然採光，讓學生享受校園的休閒恬靜。倩霖說：「設計揉合了日本『侘寂』美學及『禪意』設計，利用植物、擺設及空間感，營造簡樸及自然的氛圍，寓意同學在校園內更認識自己，茁壯成長。」團隊希望校舍設計能帶動互動教學，故摒棄門及圍欄等間隔，多運用色彩、教學設施及植物劃分區域，象徵學習沒有界限。

同學的構想圖亦應用不少環保科技，由於校舍毗鄰海邊，團隊特意加入水循環系統，在地面中庭設淡化海水的蓄水池，將淡化海水作校舍的運作之用。校舍亦增設太陽能系統，產生的電力用於照明及自動灌溉，讓建築更達可持續發展目標。