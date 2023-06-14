打造校舍為「成長中的綠洲」 青年學院生奪「IDA國際設計大獎」

三名青年學院職專文憑（室內與展覽設計）的女生早前在老師的指導下，參與國際設計界備受認可的「IDA國際設計大獎」（International Design Awards），為青年學院（邱子文）校園改造校舍建築，終以名為「The Sprout（發芽）」的作品，勇奪比賽專業組建築項目學院組別的金獎，揚威全球。
青年學院職專文憑（室內與展覽設計）學生李芷芮、馮倩霖和曾芷靜，在青年學院（邱子文）設計及資訊科技組助理講師柯汶澧（Bonz）的帶領下，將位於將軍澳的青年學院（邱子文）校舍改造，完成「The Sprout」新校舍設計。
同學構想的校舍外型，有如樹木的根莖，地面一層建築物是一個由混凝土建成的銀色弧形上蓋，環抱中庭的大樹及水池，其餘三層則為地庫建築。倩霖分享，設計靈感來自哲學家尼采。「尼采有句名言：『A tree should grow taller, accept more brightness, then its root must be deeper and darker』，這句話啟發我們設計『The Sprout』。有別於普通建築，校舍主體建築深藏地下，地庫一樓有健身室及時裝設計工作室；地庫二樓設食物研習室及開放式廚房、創意實驗室；地庫三樓是飯堂和一個設有LED顯示屏的舞台。地底建築仿如樹木發芽後、根莖延展生長的狀態。」倩霖說。
融入綠化科技元素
「The Sprout」亦融入綠化和科技元素，其外觀儼如一個綠洲，由地面的水池及大樹，延伸至室內不同的常綠樹、雲石及實木設施作點綴，中庭玻璃天幕的自然採光，讓學生享受校園的休閒恬靜。倩霖說：「設計揉合了日本『侘寂』美學及『禪意』設計，利用植物、擺設及空間感，營造簡樸及自然的氛圍，寓意同學在校園內更認識自己，茁壯成長。」團隊希望校舍設計能帶動互動教學，故摒棄門及圍欄等間隔，多運用色彩、教學設施及植物劃分區域，象徵學習沒有界限。
同學的構想圖亦應用不少環保科技，由於校舍毗鄰海邊，團隊特意加入水循環系統，在地面中庭設淡化海水的蓄水池，將淡化海水作校舍的運作之用。校舍亦增設太陽能系統，產生的電力用於照明及自動灌溉，讓建築更達可持續發展目標。
惟三人設計時亦遇上不少挑戰。芷芮指，她們在繪畫校舍的銀色弧形上蓋和建造3D模組時遇上不少技術問題，幸Bonz教導我們使用更專業3D模型繪圖軟件。團隊亦嘗試應用人工智能（AI）科技協助描繪校舍周邊的園林景觀，加上運用專業渲染軟件，呈現出綠意盎然的設計圖。
負責帶領設計項目的講師、曾任職建築設計師的Bonz十分欣賞整體設計，他認為建築的空間規劃極具時代感，營造出有別於傳統校舍的學習氛圍，整幢建築的設計風格環環相扣，呼應發芽及樹木的概念，別具意思。
得獎令家人另眼相看
今次獲獎亦改變她們家人對其所修科目的看法。芷靜說：「本來家人對選擇室內設計感到猶豫，但今次獲獎讓他們對我另眼相看，更支持我將興趣發展為事業，令我十分感動。」三人計劃升讀香港知專設計學院（HKDI）建築及室內設計相關的高級文憑課程。芷芮更立志成為一名建築師，以一技之長回饋社會。Bonz指，雖然「The Sprout」設計未必會落實，但概念將作課程教學用途，期望啟發更多未來設計生力軍。
美國的權威設計大獎—「IDA國際設計大獎」於2007年成立，每年舉辦一次，不少香港標誌性的建築曾榮獲此國際殊榮，包括香港建築師嚴迅奇負責的「添馬艦發展工程」。而青年學院團隊則為同組別的兩項金奬得主之一。除了青年學院團隊外，香港另一間設計公司負責的餐廳設計亦在今屆比賽的專業組室內設計項目中獲得銅獎，為港爭光。