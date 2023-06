打造校舍為「成長中的綠洲」 青年學院生奪「IDA國際設計大獎」

三名青年學院職專文憑(室內與展覽設計)的女生早前在老師的指導下,參與國際設計界備受認可的「IDA國際設計大獎」(International Design Awards),為青年學院(邱子文)校園改造校舍建築,終以名為「The Sprout(發芽)」的作品,勇奪比賽專業組建築項目學院組別的金獎,揚威全球。

青年學院職專文憑(室內與展覽設計)學生李芷芮、馮倩霖和曾芷靜,在青年學院(邱子文)設計及資訊科技組助理講師柯汶澧(Bonz)的帶領下,將位於將軍澳的青年學院(邱子文)校舍改造,完成「The Sprout」新校舍設計。

同學構想的校舍外型,有如樹木的根莖,地面一層建築物是一個由混凝土建成的銀色弧形上蓋,環抱中庭的大樹及水池,其餘三層則為地庫建築。倩霖分享,設計靈感來自哲學家尼采。「尼采有句名言:『A tree should grow taller, accept more brightness, then its root must be deeper and darker』,這句話啟發我們設計『The Sprout』。有別於普通建築,校舍主體建築深藏地下,地庫一樓有健身室及時裝設計工作室;地庫二樓設食物研習室及開放式廚房、創意實驗室;地庫三樓是飯堂和一個設有LED顯示屏的舞台。地底建築仿如樹木發芽後、根莖延展生長的狀態。」倩霖說。

融入綠化科技元素

「The Sprout」亦融入綠化和科技元素,其外觀儼如一個綠洲,由地面的水池及大樹,延伸至室內不同的常綠樹、雲石及實木設施作點綴,中庭玻璃天幕的自然採光,讓學生享受校園的休閒恬靜。倩霖說:「設計揉合了日本『侘寂』美學及『禪意』設計,利用植物、擺設及空間感,營造簡樸及自然的氛圍,寓意同學在校園內更認識自己,茁壯成長。」團隊希望校舍設計能帶動互動教學,故摒棄門及圍欄等間隔,多運用色彩、教學設施及植物劃分區域,象徵學習沒有界限。

同學的構想圖亦應用不少環保科技,由於校舍毗鄰海邊,團隊特意加入水循環系統,在地面中庭設淡化海水的蓄水池,將淡化海水作校舍的運作之用。校舍亦增設太陽能系統,產生的電力用於照明及自動灌溉,讓建築更達可持續發展目標。