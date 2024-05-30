救同事墮坑下半身癱瘓 冀植晶片再站立 19歲傑仔籌100萬手術費

去年7月13日，沙頭角污水處理廠發生工業意外，3名工人從約5米高的位置墮下深坑，當中有2人輕傷，另一名現年19歲的傷者朱煒傑（傑仔）為拯救同事，被安全帶扣壓着脊骨以致部分脊骨移位，令神經損傷，現時胸部以下仍癱瘓，無法行動自如，如廁亦需人協助，他亦因胃部無感覺而無法感受飢餓或飽肚，即使每天進行密集治療，惟康復進展暫時不大。意外發生後，傑仔父親已辭工，每日兩次往返醫院探望兒子，協助照料、做運動和按摩。

父親辭工日夜照料 工業傷亡權益會近日於Facebook透露，傑仔的主診顧問醫生帶來好消息，指傑仔有機會透過脊髓刺激療法（Spinal Cord Stimulation）達到自行站立及移動的預期效果，其原理是在病人脊髓植入晶片，晶片會透過電極發送微量電流到神經節控制的相關肌肉群，最終協助脊髓損傷患者能自主站立甚至恢復行走能力。傑仔一家對消息感鼓舞，只要有一線希望都不願錯過。然而有關療法目前仍未在公立醫院引進，傑仔如要接受手術就只能轉到私家醫院進行手術，連同晶片、手術及其後約一年的復康治療及訓練，整個療程費用估計接近100萬。