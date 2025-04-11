數碼平台推免爭拗網約的士 陳美寶︰正籌備預約車統一平台

當局引入全新的士車隊制度並批出5個牌照，中標車隊最遲於7月投入服務，至目前已有兩支車隊試行。立法會財委會昨續舉行特別會議，有議員反映未能成功約車，或因車輛數量不足。運輸及物流局長陳美寶表示，當局正積極籌備預約車統一平台，冀方便市民叫車。
陳美寶指政府正積極協助5支的士車隊的籌備工作；對於叫車平台方面，在車隊數目及使用上，須跟隨乘客的體驗回饋而積極優化。她又指「希望車隊除了有各自的平台，也能有一個統一平台，方便市民叫車。」對於網約車平台的規管，她表示沒有鬆懈，望年內向立法會提交建議。
數碼平台擬與車隊合作
車隊和統一平台有待推出，本地數碼生活平台DASH昨起推出網約的士服務「DASH Taxi」App，服務自上月起試行運作，已獲逾4,000名司機登記，並在大嶼山完成逾500張訂單。記者昨打開該App嘗試叫車，發現有不同車型可供選擇，並提供預計的車費。DASH介紹時則指，市民叫車仍會按錶收費，另每趟行程須支付平台費3%及5元預約費。司機則不收佣金。
至於可供選擇的車型，47%是四或五座的士、49%商務的士(混能的士)、4%頭等(六座)的士；商務和頭等車型須分別支付10元和40元的司機預約費。DASH Taxi透過包括與咪錶相連的電子支付系統、個人化活動推薦及真人客戶服務等主要功能，將整個乘車體驗數碼化，助本港的士行業實行數碼轉型，同時緩解乘客和司機面對的長期挑戰。
DASH聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘指，平台已與政府其中一支的士車隊合作，料在3個月內推出服務，目前亦正與另兩支車隊洽商當中。期望能透過將整個乘車體驗數碼化，由預約行程到支付車資等，助本港的士行業實行數碼轉型，同時緩解乘客和司機面對的長期挑戰。