數碼平台推免爭拗網約的士 陳美寶︰正籌備預約車統一平台

當局引入全新的士車隊制度並批出5個牌照，中標車隊最遲於7月投入服務，至目前已有兩支車隊試行。立法會財委會昨續舉行特別會議，有議員反映未能成功約車，或因車輛數量不足。運輸及物流局長陳美寶表示，當局正積極籌備預約車統一平台，冀方便市民叫車。

陳美寶指政府正積極協助5支的士車隊的籌備工作；對於叫車平台方面，在車隊數目及使用上，須跟隨乘客的體驗回饋而積極優化。她又指「希望車隊除了有各自的平台，也能有一個統一平台，方便市民叫車。」對於網約車平台的規管，她表示沒有鬆懈，望年內向立法會提交建議。

數碼平台擬與車隊合作

車隊和統一平台有待推出，本地數碼生活平台DASH昨起推出網約的士服務「DASH Taxi」App，服務自上月起試行運作，已獲逾4,000名司機登記，並在大嶼山完成逾500張訂單。記者昨打開該App嘗試叫車，發現有不同車型可供選擇，並提供預計的車費。DASH介紹時則指，市民叫車仍會按錶收費，另每趟行程須支付平台費3%及5元預約費。司機則不收佣金。