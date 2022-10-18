斥中大換新校徽欠諮詢　梁美芬：考慮教育事務委員會檢視各大學管治

香港中文大學(中大)昨日更換新校徽，以迎接創校60周年，新校徽沿用金、紫色主調，但不再採用分割用色設計，更首度推「簡化版」校徽，刪去下方「博文約禮」4字校訓。本身是中大校友、立法會教育事務委員會主席梁美芬今日(18日)回應事件，指校方未有全面諮詢，認為校方要向公眾交代。她說在教育事務委員會上不斷收到有關中大管治的質疑，已積累一段時間，她將認真考慮於教育事務委員會上討論現行各大學的管治及條例，及檢視大學是否正接受合理的監督，以令公眾更了解大學的運作及如何使用公帑。

梁美芬指，中大是一間公營大學，具備三個性質，一是使用公帑、二是培養下一代、三是中大運作要受立法會及公眾監督，但有中大校董及校友反映未有就新校徽一事獲諮詢，她認為事情應受到關注，直指校方的諮詢過程欠缺透明度，未有公開2,200名獲諮詢的人士包括哪些人、他們的意見是甚麼。她認為中大要對所有持份者，包括校友作合理解釋。

指 「博文約禮」反映中華 文化優良傳統

她續解釋，中大畢業的人都十分清楚中大名稱的由來，指「博文約禮」4字校訓是反映中華文化優良的傳統，所以她不同意在網上平台「簡化版」刪去「博文約禮」4字，認為亦是欠缺諮詢，強調中大並不單代表是中文，而是有代表中國的人文科學。

梁美芬又重提2019年反修例事件，指該時起「黑暴」事件已令不少校友都提出對中大發展的擔憂，惟她一直希望給予中大機會糾正，現時又出現換改校徽欠缺充分諮詢。她說，教育事務委員會上不斷收到有關中大管治的質疑，已積累一段時間，她將認真考慮於教育事務委員會上討論現行各大學的管治及條例，及檢視大學是否正接受合理的監督，以令公眾更了解大學的運作及如何使用公帑。