新財年推8幅住宅地涉5690伙 甯漢豪：審慎推地非必然「谷多啲」

新一份《財政預算案》公布「全面撤辣」後，樓市似現回穩之勢，市場亦關注政府賣地部署。發展局昨公布2024/25年度賣地計劃，將推出8幅住宅用地，當中6幅屬滾存用地，料共提供5,690伙。連同「一鐵一局」的4,060伙，以及私人發展及重建項目的5,400伙，預計潛在供應量約1.5萬個單位，較《長遠房屋策略》目標約1.32萬伙高14%。政府新一季將推出一幅位於沙田小瀝源小型住宅地，涉280伙。發展局長甯漢豪指，今年推出的賣地表較為審慎，亦不會必然「谷多啲」。

財政司長陳茂波發表新一份財政預算案時提到，政府將考慮市場情況決定推售土地的數量及種類，預計未來5年可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，而2024/25年度的地價收入預算為330億元。甯漢豪昨公布，下年度將推出11幅土地，包括8幅住宅，較去年12幅少；另有2幅商業用地，及1幅工業用地。

8幅住宅用地有6幅屬為滾存用地，新增兩幅位於沙田小瀝源，合共8,000平方米。當中源順圍地皮首季推售，可提供約280個單位。甯漢豪表示，將推出的該住宅用地鄰近沙田第一城，屬於發展成熟的社區，相關配套足夠，料對發展商有一定吸引力。至於政府會重推的東涌第106A區用地，當局已將相關住宅單位的平均面積要求，由90平方米調低至60平方米，相信更能迎合中小型市場，發展商信心亦較大，並期望盡快落實該地皮提供青年宿舍的目標。

預算案剛撤辣，對下季僅推一幅小型住宅地，是否反映政府信心不足，甯漢豪回應指，由於辣招剛撤，暫時會以審慎態度應對，以一幅吸引力較大的地皮推出。對於政府預算下個財政年度估算賣地收入約300億，甯指局方沒有「水晶球」，地價如何仍要視乎與市場互動的因素。對於去年有多幅地皮流標，甯漢豪表示，因應去年市況，發展商較揀擇是可以理解；但她指，去年也有相當多的私人土地完成修訂私人契約，「大家是各自有策略」，故以平常心處理。她又指，今年推出的賣地表較為審慎，亦不會必然「谷多啲」，需要有節有度，按部就班行事。

施永青：未來兩年不應再推商業用地

中原集團創辦人施永青向本報稱，下季只推一幅住宅用地，反映政府仍然審慎，不欲在市場未穩的情況推太多地，「先要等發展商賣多點樓，收到錢，他們才會積極投地」。至於商業用地，施永青認為，因現時供應過多，更加難推。他認為，目前市場沒有這個需要，無謂硬推，甚至未來兩年都不應再推。

億元，創2008/09年度後新低。她建議，政府應該謹慎處理推售時間表，如可先推售位於洪水橋的工廈用地，加速北部都會區發展；住宅方面，石門及屯門的地皮，規模及周邊配套均較為成熟，可考慮樓巿撤辣後的巿況適時推售。至於商業用地，宜待市況明朗化才考慮。