施政報告2022｜強化公務員賞罰疑打破鐵飯碗 楊何蓓茵：公務員工會表示歡迎

行政長官李家超於首份《施政報告》提出要強化公務員管理，表明會更新《公務員守則》。公務員事務局長楊何蓓茵今日在記者會說，將於明年第1季，向職方發放更新《公務員守則》的草擬本，進行諮詢。她表示，《公務員守則》由2009年沿用至今有需要更新，從近年事件和現今形勢均反映「愛國者治港」的重要性，新守則會闡述公務員應有的基本信念和須要恪守的操守準則，要有維護國家主權、安全和發展利益的意識，盡忠職守，以民為本，敢於擔當負責。

賞罰制度帶來 更大動力

施政報告提到强化公務員的賞罰制度，是否要打破外界一直認為公務員是鐵飯碗的印象？楊何蓓茵說，昨日與公務員工會會面，獲得的反應大都表示歡迎。她指有工會代表反映，現時政府在處理表現欠佳員工的機制和紀律機制，都有改善的空間。她希望真心加入公務員團隊建設香港的同事，不會被少數表現不佳的同事拖低表現，「在這方面我絕對不相信令其他有心人卻步加入公務員團隊。」認為賞罰制度可為公務員提供更大動力，提升團隊質素。



賞方面，明年第二季會推出行政長官表揚榜獎勵計劃，每3至6個月定期表揚具示範作用的事件、團隊及人員。另外，亦會加強提拔優秀人才，盡早拔尖，加強栽培，達至良才善用，提升管治效能。她表示，會同時加強管理工作欠佳人員，加強督導輔助，如果仍然沒有改善，應及時終止聘用，未來會檢視管理欠佳工作的機制，明年諮詢公務員敍用委員會意見，她強調政府非常重視公務員的品行操守，對於少數違紀人員絕不姑息。