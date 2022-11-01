施政報告2022｜醫護研設強制服務公院年期　凌霄志：勉強無幸福

《施政報告》提出，合資格醫護專業人員須在公營醫療機構服務一定年期，公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，措施令業界譁然，現時大部分畢業醫科生已留在公營醫療接受專科培訓，期間已經要求在公營醫療服務6年以上。

凌霄志：勉強無幸福

凌霄志在電台節目中表示，大部分醫生修讀專科後，有不同原因離開公營體系，擔心硬性規定服務年期是「勉強無幸福」，若年期設得太長，學生可能會選擇往海外修讀醫科。

而凌霄志接受其他傳媒訪問時更形容，相關措施「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，硬性訂立服務年期只會推遲有意離開的醫護離職時間點，更有可能「compress(壓縮)晒要走嘅人一次過離開」，認為方案屬挽留人手「下策」。他稱，政府應反思為何年輕醫生初心會被工作活埋，又認為研究方案須向不同持份者諮詢。

盧寵茂：9成專科服務由公院承擔

醫務衞生局局長盧寵茂早前指，公院人手流失問題嚴重，正研究強制醫護人員須在公營醫療機構服務一定年期，不限醫生，涵蓋所有合資格本港執業醫療相關專業人員，包括護士、物理治療師及職業治療師等專職醫療人員，稍後會諮詢持份者，強制服務年期未有定案。

他又稱，全港現時有9成醫療專科服務由公立醫院承擔，僅5成專科醫生在公院工作，而近年部分專科醫生流失率達10%。他說公院近10年人手流失趨年輕化，有醫生剛考獲專科牌照、未滿40歲已離職，形容趨勢會加大同事工作壓力。