卓永興籲毋須過慮人口流失 形容港人「彈出彈入」常見

全球城市競爭激烈，新一份施政報告提到本港要「搶人才」，但挽留人才措施則著墨較少。政務司副司長卓永興形容，港人「彈出彈入」情況常見，社會毋須過於憂慮，又指疫情影響人才來港和留港，本港要採取夠準和快等的措施，主動補充人才。勞工及福利局長孫玉菡強調人才十分重要，所以政府要破格些，為創新企業及中小企提供更多選擇。

現屆政府首份施政報告提出多項招攬人才政策，目標未來3年每年招募最少3.5萬名人才來港。卓永興昨稱，本港正面對嚴重的人才短缺，新冠肺炎疫情亦影響他們來港和留港，故疫情緩和之時便要主動補充人才。他指，招攬人才措施要「準、快、活、妥」，包括具針對和靈活性、能短期內有成績和保障本地就業等。

施政報告其中一項新政策，是為期兩年的「高端人才通行證計劃」，招攬過去一年達250萬港元年薪、畢業自全球百強大學並在過去5年有3年工作經驗的人才等。對於「高才通」毋須人才來港前已有工作，孫玉菡強調人才十分重要，這項要求對初創公司和中小企招人才或有困難，所以措施要破格一些，同時可為他們提供更多選擇。

財政司長陳茂波說，施政報告的理念和落實突破傳統思維，不論吸企業和引人才均設專門辦公室主動出擊、「一站式」跟進和處理申請。過去兩年本地流失約14萬勞動人口，對於施政報告被指只著重於「搶人才」，卓永興表示毋須過於憂慮人口減少。他稱自己在港60多年，「香港人出出入入，甚至『彈出彈入』我哋都見過」，又指很多港人在海外生活一段時間後，便會因為覺得香港好而回流。

卓永興並提到，本港在宜居方面有很多優點和獨特之處，「優點如交通、醫療、餐飲、大學等。」他認為，港人在此居住數十年或不覺得有特別，但文化、藝術活動、城市安全首屈一指。卓永興又重提桌球天王奧蘇利雲月初訪港參賽時，也大讚只需20分鐘便可到達郊野公園。