强化賞罰或打破鐵飯碗 楊何蓓茵：公務員工會表歡迎

《施政報告》提出要強化公務員管理，表明會更新《公務員守則》。公務員事務局長楊何蓓茵昨在施政報告記者會强調，會加強管理工作欠佳人員，並指建議獲公務員工會歡迎。至於23條立法未納入KPI，保安局長鄧炳強指法例須精準應對過去、現在和未來的挑戰，因此需時小心研究。至於今年12月的立法會補選，政制及內地事務局長曾國衞透露會使用電子選票。

施政報告提到强化公務員的賞罰制度，除了推出行政長官表揚榜獎勵計劃，亦加強管理工作欠佳人員，必要時會及時終止聘用。被問及是否要打破外界一直認為公務員是鐵飯碗的印象？楊何蓓茵說，日前與公務員工會會面，獲得的反應大都表示歡迎。她指有工會代表反映，現時政府在處理表現欠佳員工的機制和紀律機制，都有改善的空間。她希望真心加入公務員團隊建設香港的同事，不會被少數表現不佳的同事拖低表現，「這方面我絕對不相信令其他有心人卻步加入公務員團隊」,認為賞罰制度可為公務員提供更大動力，提升團隊質素。她強調政府非常重視公務員的品行操守，對於少數違紀人員絕不姑息。

她又指，《公務員守則》由2009年沿用至今有需要更新，從近年事件和現今形勢均反映「愛國者治港」的重要性，新守則會闡述公務員應有的基本信念和須要恪守的操守準則，新守則會闡述公務員應有的基本信念和須要恪守的操守準則，要有維護國家主權、安全和發展利益的意識，盡忠職守，以民為本，敢於擔當負責。局方明年第一季，將向職方發放更新《公務員守則》的草擬本，進行諮詢。