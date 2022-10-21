强化賞罰或打破鐵飯碗 楊何蓓茵：公務員工會表歡迎

《施政報告》提出要強化公務員管理，表明會更新《公務員守則》。公務員事務局長楊何蓓茵昨在施政報告記者會强調，會加強管理工作欠佳人員，並指建議獲公務員工會歡迎。至於23條立法未納入KPI，保安局長鄧炳強指法例須精準應對過去、現在和未來的挑戰，因此需時小心研究。至於今年12月的立法會補選，政制及內地事務局長曾國衞透露會使用電子選票。
施政報告提到强化公務員的賞罰制度，除了推出行政長官表揚榜獎勵計劃，亦加強管理工作欠佳人員，必要時會及時終止聘用。被問及是否要打破外界一直認為公務員是鐵飯碗的印象？楊何蓓茵說，日前與公務員工會會面，獲得的反應大都表示歡迎。她指有工會代表反映，現時政府在處理表現欠佳員工的機制和紀律機制，都有改善的空間。她希望真心加入公務員團隊建設香港的同事，不會被少數表現不佳的同事拖低表現，「這方面我絕對不相信令其他有心人卻步加入公務員團隊」,認為賞罰制度可為公務員提供更大動力，提升團隊質素。她強調政府非常重視公務員的品行操守，對於少數違紀人員絕不姑息。
她又指，《公務員守則》由2009年沿用至今有需要更新，從近年事件和現今形勢均反映「愛國者治港」的重要性，新守則會闡述公務員應有的基本信念和須要恪守的操守準則，新守則會闡述公務員應有的基本信念和須要恪守的操守準則，要有維護國家主權、安全和發展利益的意識，盡忠職守，以民為本，敢於擔當負責。局方明年第一季，將向職方發放更新《公務員守則》的草擬本，進行諮詢。
曾國衞：確保立法會補選順利進行
立法會補選將於12月18日舉行，政制及內地事務局長曾國衞表示，會與選管會緊密合作，提供足夠資源，確保選舉順利進行，今次選舉將會採用電子點票，未來選舉亦會考慮引入更多資訊科技，希望可達致高效和人性化。
曾國衞又指，會加強《憲法》和《基本法》宣傳教育，推廣「先有《憲法》才有《基本法》」、「先有『一國』然後有『兩制』」、「特區高度自治源於中央授權」，以及「國家安全你我有責」的主題，會以教師、學生、青年和公務員等，作為加強宣傳的特定群組。至於會否取消區議會，曾國衞指言之尚早，會保持開放態度。政制及內地事務局和民政及青年事務局正檢討地區行政，包括地區組織的功能和產生辦法，暫未有具體時間表，強調最終方案須符合《基本法》和「愛國者治港」原則。
未聽聞內地放寬入境「2+5」
另外，目前內地入境檢疫正實施「7+3」，對於有報道指，內地研究放寬入境檢疫期至「2+5」，即兩天酒店、五天居家隔離，曾國衞說沒有收到這個消息，指目前與內地相關機關保持緊密聯繫，仍在與深圳和廣東研究逆隔離。