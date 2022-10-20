惠民措施│長者醫療券夫妻共用 有條件年加500元

政府雖設包括綜援、職津、長生津等不同恆常現金政策供基層申請，但疫情下本港貧窮人口有數十萬。特首李家超指，提供更適切的公共服務，扶老助弱做得更到位，令生活環境變得更優質。施政報告建議，長者醫療券計劃容許夫妻共用，另將實施為期3年的先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，增添的500元須先將1,000元醫療券用於預防疾病和管理健康後才發放。另外，會在全港18區組建「關愛隊」並於明年首季率先在荃灣和南區成立。
李家超指，優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。另外，實施為期3年的先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，長者使用至少1,000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途，以鼓勵長者更有效使用基層醫療服務。消息指，本港現時有145萬名65歲或上合資格人士可使用醫療券，當局預計新措施會增加6億公帑開支，期望可於2023年落實。部分長者已遷至大灣區安老，亦有市民到大灣區發展，政府正積極研究容許在大灣區內地城市生活的港人，使用長者醫療券繳付內地醫療保險費。
18區組建關愛小隊
就他競選期間提出在全港18區組建「關愛隊」，昨亦公布進展，明年首季將率先在荃灣和南區成立，並在區內分成多個小隊，並為其訂定管理架構和操作安排，提供部分資源及訂立KPI(關鍵績效指標)。李家超表示，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」，推展關愛活動，例如探訪有需要人士，盼凝聚各界建設社區，包括青年和少數族裔。
消息人士補充指，最快下月招募社區組織，於荃灣和南區先行，主因該兩區有大型屋邨、村屋等不同種類住宅，服務社群較廣；其餘16區未有時間表。關愛隊以團體為單位，約10人一隊，設正副隊長，須提交名單給政府，小隊有需要可加入更多人士參與，當區民政事務專員是區內所有小隊總指揮。除探訪工作，亦協助救災和派發防疫物資等。團體需通過遴選，包括資格預審和建議書評審，而承辦關愛隊的組織需要扎根地區，有足夠動員力和服務經驗。消息又指，政府會向關愛隊提供部分資源，同時希望承辦團體動用自己的資源服務小區。