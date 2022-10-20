惠民措施│長者醫療券夫妻共用 有條件年加500元

政府雖設包括綜援、職津、長生津等不同恆常現金政策供基層申請，但疫情下本港貧窮人口有數十萬。特首李家超指，提供更適切的公共服務，扶老助弱做得更到位，令生活環境變得更優質。施政報告建議，長者醫療券計劃容許夫妻共用，另將實施為期3年的先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，增添的500元須先將1,000元醫療券用於預防疾病和管理健康後才發放。另外，會在全港18區組建「關愛隊」並於明年首季率先在荃灣和南區成立。

李家超指，優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。另外，實施為期3年的先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，長者使用至少1,000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途，以鼓勵長者更有效使用基層醫療服務。消息指，本港現時有145萬名65歲或上合資格人士可使用醫療券，當局預計新措施會增加6億公帑開支，期望可於2023年落實。部分長者已遷至大灣區安老，亦有市民到大灣區發展，政府正積極研究容許在大灣區內地城市生活的港人，使用長者醫療券繳付內地醫療保險費。