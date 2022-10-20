政府管治│設特首政策組 文化改革 強化公務員賞罰

李家超於施政報告指，「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。他說，眼前的繁榮穩定並非必然，撥亂反正過後，仍須增強憂患意識，嚴防威脅再現。他特別在報告結語部分指出，報告是以國家主席習近平7月1日訪港時的重要講話，作為施政藍圖。

呼應國家主席習近平七一講話提出的「四點希望」之一，特首李家超昨在施政報告表明，要提高治理效能及強化公務員管理，將會成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力，以及引入「紅隊」概念，扮演反對角色，檢視決策效果。他亦再次提到要「以結果為目標」，訂出110個關鍵績效指標KPI，監督各項工作的成效；同時推行「行政長官表揚榜」獎勵計劃，表揚出色的公務員。

李家超指，年內會成立「特首政策組」，從大局觀及國際觀出發，掌握本地社情和民情，並更要深入研究及分析內地政策發展及國際形勢。政府日常決策就建議引入「紅隊」概念，扮演反對角色，檢視決策效果，務求令政策精益求精。李家超解釋，相關概念是經由軍事培訓課程而獲得，期望能夠藉此互補盲點，更重要是文化改革，除了底綫思維外，亦要培養憂患意識，聆聽他人意見，集思廣益。他又指實施有關概念涉及時間、人手的代價，但只要每個部門都做，就能達到結果。

針對公務員的管理，李家超說要履行愛國者治港，更新《公務員守則》，明年第一季徵詢職方意見，到年中前會推出「行政長官表揚榜」，定期公開表揚優秀的公務員，表現欠佳、而且無改善的公務員會及時終止聘用。政府亦會制定措施提升處理紀律個案的效率。現行的動員機制將增設「全政府動員」級別，各部門要預先制定指定人員名單隨時候命、定期演練，以應對需要大量人手的重大事故。

訂逾百個KPI監督政府工作

此外，李家超又履行競選承諾，訂立了110個關鍵績效指標KPI，又指未來會訂立更多指標。特首李家超表示，「要讓市民有『獲得感』，切實感受到施政成果為他們帶來裨益，以便監督進度和成效適時改進。」當發現有不達標的情況，李家超稱會視乎是否涉及客觀因素，從而改善政策，但如有人為失職，一定會問責，強調指標是對事不對人。他強調，行政長官會向社會大眾和中央負責，如政府工作不達標，自己都會內疚。

維護國家安全方面，李家超表示會推進《基本法》第23條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。政府亦將於本立法年度，提交《區旗及區徽條例》的修訂草案。政府亦會成立「法治教育督導委員會」，由律政司長負責，在社區層面推廣正確法治訊息。

今屆政府在眾多政策範疇上設立「小組」及「督導委員會」等架構，被問及是否架床疊屋，李家超回應指，強化管治效能是國家主席習近平的要求之一，又指行政上統籌指揮十分重要，參與的人員再多，如果沒有架構指導，都只是烏合之眾。