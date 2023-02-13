易通行｜實施日期推遲至5月7日　增設的士專用申請服務點

政府原定2月26日在青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務，但連日引來不少的士和其他商用車司機批評，包括要自費購買「司機卡」，多個服務站或客戶服務中心亦缺貨或大排長龍。運輸署今日(13日)宣布，「易通行」於青沙管制區的實施日期，將由2月26日延至5月7日早上5時。
易通行｜目標所有政府收費隧道今年實施
現時「易通行」設有4個客戶服務中心和4個服務點，運輸署表示會盡快於本月增設逾20個諮詢站，協助車主申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，詳情稍後另行公布。為進一步協助的士業界申請和使用，運輸署將增設專門為的士業界辦理「易通行」申請的服務點。
截至今日中午，當局已發出逾43萬個車輛貼，包括早前在續牌時預先登記的約24萬個申請。運輸署重申，「易通行」將分階段在各政府收費隧道實施，目標是在本年內將「易通行」推廣至所有政府收費隧道。
易通行｜籲收到運輸署信件再申請
運輸署發言人稱，因應有車主忘記現時在運輸署登記的電子聯絡方式，即電郵地址或香港流動電話號碼，以至未能成功登記「易通行」，署方周五(17日)起將去信全港80萬名車主，通知他們目前在運輸署的登記電子聯絡方式。發言人呼籲，尚未申請「易通行」的車主可考慮在收到信件後才申請，以便透過該聯絡方式取得「一次性密碼」完成申請。
無「易通行」車主須14工作日內補交隧道費
針對未能使用「易通行」繳付隧道費的駕駛者，運輸署早前指「易通行」系統的自動車牌識別技術，在偵測該車輛駛經收費隧道後，服務供應商會以電子方式向登記車主發出繳費通知，車主必須在14個工作日內，登入「易通行」網頁或應用程式，查閱須繳付的隧道費。
相關登記車主可以在「易通行」網頁或應用程式，以信用卡繳付隧道費，或按指示產生繳費二維碼，然後經轉數快或到7-11便利店以現金繳費。車主亦可前往4個客戶服務中心及4個服務點繳費，惟逾期繳交者會被徵收附加費。
易通行｜4個客戶服務中心地址
- 灣仔莊士敦道178-186號華懋莊士敦廣場19樓1904室
- 九龍灣宏光道1號億京中心A座22樓A室
- 石門安群街1號京瑞廣場二期27樓D室
- 葵涌貨櫃碼頭路77–81號大鴻輝(葵涌)中心第一期903室
易通行｜4個服務點地址
- 鴨脷洲利南道111號大昌行汽車服務大廈地下
- 太子界限街126-128號蜆殼油站便利店內
- 將軍澳寶康路100號蜆殼油站便利店內
- 元朗坳頭青山公路2K號蜆殼油站