易通行｜實施日期推遲至5月7日　增設的士專用申請服務點

政府原定2月26日在青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務，但連日引來不少的士和其他商用車司機批評，包括要自費購買「司機卡」，多個服務站或客戶服務中心亦缺貨或大排長龍。運輸署今日(13日)宣布，「易通行」於青沙管制區的實施日期，將由2月26日延至5月7日早上5時。

易通行｜目標所有政府收費隧道今年實施

現時「易通行」設有4個客戶服務中心和4個服務點，運輸署表示會盡快於本月增設逾20個諮詢站，協助車主申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，詳情稍後另行公布。為進一步協助的士業界申請和使用，運輸署將增設專門為的士業界辦理「易通行」申請的服務點。

截至今日中午，當局已發出逾43萬個車輛貼，包括早前在續牌時預先登記的約24萬個申請。運輸署重申，「易通行」將分階段在各政府收費隧道實施，目標是在本年內將「易通行」推廣至所有政府收費隧道。

易通行｜籲收到運輸署信件再申請

運輸署發言人稱，因應有車主忘記現時在運輸署登記的電子聯絡方式，即電郵地址或香港流動電話號碼，以至未能成功登記「易通行」，署方周五(17日)起將去信全港80萬名車主，通知他們目前在運輸署的登記電子聯絡方式。發言人呼籲，尚未申請「易通行」的車主可考慮在收到信件後才申請，以便透過該聯絡方式取得「一次性密碼」完成申請。