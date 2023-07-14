易通行｜無法讀取司機卡比率約一成 羅淑佩：下星期將推出新輔助程式

易通行實施兩個月，運輸署長羅淑佩今早（14日）接受電台訪問時表示，曾抽樣研究其中一日影像，發現最嚴重無法讀取「司機卡」的比率大約為10%至12%，未達至業界所指的水平，但有些情況例如「司機卡」與「車輛貼」放在一起，金屬線互相干擾，或太近咪錶。另一些情況是司機無插「司機卡」入司機座的位置，因此偵測不到。她表示，不會揣測原因，而無論有意或無心去插「司機卡」，署方都無法向司機追收，但易通行營辦商將透過「車輛貼」向車主徵收。

羅淑佩又指，本星期三曾與業界開會，業界曾提出需要有程式或表格，了解司機付費的情況，以便管理車隊。而原定今日會推出新的輔助程式，就業界提出的意見作出修改，希望下星期可以推出。