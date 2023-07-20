易通行｜紅隧周日上午5時實施　東隧西隧料下月實施 (持續更新)

羅淑佩表示，臨時交通措施當日凌晨1時起分階段實施，紅隧來回方向及其支路凌晨4時至5時臨時封閉。其間，九條通宵專營巴士路線、一條通宵專線小巴路線需要改道行經東區海底隧道或西區海底隧道。羅又指，紅隧7月23日在凌晨4至5時期間全線封閉，臨時交通安排在凌晨1時才實施，如在這個時間會行經紅隧，要注意最新交通安排。她表示，據過往經驗，相對大量的士會在易通行實施前使用隧道，故將會留更多人手收費。

不停車繳費服務「易通行」將於周日(23日)擴至紅隧實施，運輸署今日(20日)下午舉行簡報會講述實施「易通行」的詳情。運輸署署長羅淑佩表示，易通行首階段平均每日收到20萬架次隧道費，形容推行順利，第二階段率先在紅隧通行，8月內會在東隧及西隧實施，確實日期稍後公布。

駕駛市民需盡快設立自動繳費方式

首席運輸主任(管理)何均衡表示，截至昨日(19日)已有97%車輛獲發車輛貼，65%已設定自動繳費方式，呼籲市民盡快設立自動繳費方式。他又指易通行每小時可應付15萬車流量，另外紅隧收費區亦會額外加裝鏡頭協助偵測。

總工程師／交通工程(九龍)王志恒指，現時往九龍方向有8條收費通道，包括5條的人手收費及3條收自動收費通道，實施後的收費廣場行車線將會減少至4條，一般駕駛者可以使用其他3條的行車線前往目的地；至於往香港方向亦有8條收費通道，包括4條的人手收費及4條收自動收費通度，收費廣場的行車線同樣會減少至4條。

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