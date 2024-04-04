林世雄︰興建T4主幹路刻不容緩 蹉跎工程令居民再次失望

立法會財委會原定上月底審議沙田T4主幹路撥款申請，涉及71.6億元，政府進一步增潤財委會的討論文件，決定延後討論。運輸及物流局長林世雄在社交平台表示，如沒有T4號主幹路，預期沙田及馬鞍山的交通情況將持續惡化，甚至堵塞新界東的交通網絡，嚴重者車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2至3公里。他強調，興建T4刻不容緩，蹉跎只會令當區的居民再次失望。
T4主幹路獲撥款後料須時6年興建
林世雄在社交平台表示，T4主幹路作為新界東北區策略性項目之一，如撥款申請獲立法會通過，項目預計可以6年內落成，除可即時釋放大埔公路（沙田段）的容車量，亦能有效解決現時沙田、火炭、石門、馬鞍山等地區內的交通問題。屆時繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路 (往荃灣）/青沙公路（往西九龍）的行車時間將大幅縮減四成，由約20分鐘減至約12分鐘。
林世雄又指，沙田是新界東以至未來北部都會區發展的重要交通樞紐。未來新界東的各項交通基建工程不單為解燃眉之急，更可未雨籌謀，既能互補，亦可發揮1+1大於2的效果，做到真正「創造容量」。當局會繼續積極解說，希望得到立法會及市民的支持，讓T4盡快上馬，令沙田和馬鞍山現時及未來的擠塞情況得以適切合時的解決。
T4號主幹路最新預算造價較18年前增七倍
政府早前向立法會申請撥款興建沙田T4號主幹路，最新估價71.6億元，遠高於2006年刊憲時提出的11億元，引起部分議員質疑造價太高。工務小組委員會的要求而提供的資料，財委會原定上月22日審議沙田T4主幹路工程共71.6億元撥款，其後通知項目會延後討論。
擬建T4公路全長約2.3公里
沙田T4公路是連接城門隧道公路至沙田路的一段擬建道路，全長約2.3公里，東面接駁沙田路，西面接駁城門隧道公路／青沙公路，另外亦有擴闊沙田路、興建行人天橋等多項相關工程。