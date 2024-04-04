林世雄︰興建T4主幹路刻不容緩 蹉跎工程令居民再次失望

立法會財委會原定上月底審議沙田T4主幹路撥款申請，涉及71.6億元，政府進一步增潤財委會的討論文件，決定延後討論。運輸及物流局長林世雄在社交平台表示，如沒有T4號主幹路，預期沙田及馬鞍山的交通情況將持續惡化，甚至堵塞新界東的交通網絡，嚴重者車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2至3公里。他強調，興建T4刻不容緩，蹉跎只會令當區的居民再次失望。

T4主幹路獲撥款後料須時6年興建

林世雄在社交平台表示，T4主幹路作為新界東北區策略性項目之一，如撥款申請獲立法會通過，項目預計可以6年內落成，除可即時釋放大埔公路（沙田段）的容車量，亦能有效解決現時沙田、火炭、石門、馬鞍山等地區內的交通問題。屆時繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路 (往荃灣）/青沙公路（往西九龍）的行車時間將大幅縮減四成，由約20分鐘減至約12分鐘。