林正財倡長者佩戴電子裝備或人臉識別減走失 引東南亞外勞

照顧長者不易，對照顧者協成的壓力不容忽視。精神健康諮詢委員會主席、行政會議成員林正財表示，正研在公共屋邨或私人屋苑使用樂齡科技，如讓長者佩戴電子裝備或以人臉識別技術，減低走失機會，從房屋方面減輕照顧者壓力。他又指，目前安老院舍普遍欠缺兩至三成人手，認同需再擴大輸入外勞計劃，並建議相關員工先在內地接受培訓。

林正財昨日出席電台節目表示，以往經常與照顧者團體會面，得悉照顧者生活要日夜顛倒，明白他們的情緒壓力大。他認為照顧者要有渠道傾訴，已可減輕壓力，因照顧者熱線收到不少情緒支援求助；林正財建議，透過佩帶電子儀器，或以人面識別技術，患認知障礙的長者都可安全地在屋苑範圍或樓下商地活動，不會走失，令照顧者有喘息的時間。