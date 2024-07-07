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2024-07-07 20:10:00

林正財倡長者佩戴電子裝備或人臉識別減走失 引東南亞外勞

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林正財倡長者佩戴電子裝備或人臉識別減走失 引東南亞外勞 (資料圖片)

林正財倡長者佩戴電子裝備或人臉識別減走失 引東南亞外勞 (資料圖片)

照顧長者不易，對照顧者協成的壓力不容忽視。精神健康諮詢委員會主席、行政會議成員林正財表示，正研在公共屋邨或私人屋苑使用樂齡科技，如讓長者佩戴電子裝備或以人臉識別技術，減低走失機會，從房屋方面減輕照顧者壓力。他又指，目前安老院舍普遍欠缺兩至三成人手，認同需再擴大輸入外勞計劃，並建議相關員工先在內地接受培訓。

林正財昨日出席電台節目表示，以往經常與照顧者團體會面，得悉照顧者生活要日夜顛倒，明白他們的情緒壓力大。他認為照顧者要有渠道傾訴，已可減輕壓力，因照顧者熱線收到不少情緒支援求助；林正財建議，透過佩帶電子儀器，或以人面識別技術，患認知障礙的長者都可安全地在屋苑範圍或樓下商地活動，不會走失，令照顧者有喘息的時間。

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從東南亞引外勞

至安老院舍方面，林正財認為，政府已在資歷架構上嘗試吸引年輕人和婦女等入行，但未能解決人手問題，仍有空缺未能填補。林正財認為，本港來的挑戰不在於安老宿位數量，而是人手；稱現時安老院舍目前欠缺2至3成人手，有院舍因人手問題，只可讓院友隔日洗澡，反映人手問題直接影響服務質素。

他相信，輸入外勞可幫助改善行業生態，但隨著內地經濟發達，內地人來港工作意願或受影響。林正財建議可考慮從東南亞引入，以及所有外勞員工可先培訓後入職。希望社會抱開放態度。

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