母親節2024｜城巴少數族裔女車長入職逾半年屬全港首名　「特別乘客」一句駕技評論令她溫暖至今

堅強的性格或使Farzana能從容面對路上和車廂一切,但當憶起一名「特別乘客」評價其駕駛表現時,至今仍然感到十分溫暖。她表示在擔任車長初期,曾經邀請女兒乘搭其駕駛的雙層巴士,女兒起初一直在旁默默觀察、不發一言,直至落車一刻突然拋出一句「Mum, I am so proud of you! (媽媽,我為你感到非常自豪!)」,她形容如今回想起依然暖在心頭。

寄語同鄉摒棄框架勇敢追夢

居於屯門的Farzana,入職8個月以來大部分日子都獲編配駕駛同區的B3系列和56系列等路線。她希望自身經歷能夠發揮作用,認為社會上有很多崗位都適合少數族裔加入,因此經常鼓勵朋友追夢,「巴士車長正是我夢寐以求的工作,也是個能夠發光發亮的舞台。」她寄語同鄉要摒棄既有框架勇敢追夢,在專業崗位上展現出色表現。城巴總經理(人才管理及文化)黃偉業表示,城巴積極鼓勵少數族裔和女性盡展所長,並取得顯著成果,去年全年少數族裔求職者按年增加15倍、女車長求職者增長逾6成。他指,城巴會持續聘請不同種族僱員和在工時方面提供協助,配合其種族文化需要。