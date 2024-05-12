母親節2024｜城巴少數族裔女車長入職逾半年屬全港首名　「特別乘客」一句駕技評論令她溫暖至今

巴士車長近年愈來愈多少數族裔臉孔。印度裔的Farzana去年加入城巴，成為全港專營巴士行業首名少數族裔女車長，令本身是兩孩之母的她再添新身份。隨着子女投身社會，Farzana有感是時候去追尋個人夢想和興趣，加上看到一名身形較嬌小的女車長勝任車長一職，「佢都揸得咁好，點解我唔得」，遂在獲得家人支持後，決心成為一名巴士車長。

從事運輸業已逾10年的Farzana，以往負責駕駛輕型貨車穿梭大街小巷，因此學習駕駛雙層巴士時亦較易上手。現年46歲的她形容自己性格堅強，在朋友眼中是個女強人。她憶述入職初期曾被乘客以較難聽的名字稱呼，「可能他們以為我聽不懂廣東話，但其實我全都能聽得懂。」她其後一直朝着以行動證明自己實力的目標進發，至今已經有很多乘客用廣東話與她打招呼，又稱有乘客會關心前一日為何看不見她，「有次我放假，他們翌日問我為何看不到我」，強調本身重視與乘客建立的關係。

堅強的性格或使Farzana能從容面對路上和車廂一切，但當憶起一名「特別乘客」評價其駕駛表現時，至今仍然感到十分溫暖。她表示在擔任車長初期，曾經邀請女兒乘搭其駕駛的雙層巴士，女兒起初一直在旁默默觀察、不發一言，直至落車一刻突然拋出一句「Mum, I am so proud of you! (媽媽，我為你感到非常自豪！)」，她形容如今回想起依然暖在心頭。

寄語同鄉摒棄框架勇敢追夢

居於屯門的Farzana，入職8個月以來大部分日子都獲編配駕駛同區的B3系列和56系列等路線。她希望自身經歷能夠發揮作用，認為社會上有很多崗位都適合少數族裔加入，因此經常鼓勵朋友追夢，「巴士車長正是我夢寐以求的工作，也是個能夠發光發亮的舞台。」她寄語同鄉要摒棄既有框架勇敢追夢，在專業崗位上展現出色表現。城巴總經理(人才管理及文化)黃偉業表示，城巴積極鼓勵少數族裔和女性盡展所長，並取得顯著成果，去年全年少數族裔求職者按年增加15倍、女車長求職者增長逾6成。他指，城巴會持續聘請不同種族僱員和在工時方面提供協助，配合其種族文化需要。