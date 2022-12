港鐵在追悼大會舉行期間,車站大堂電子顯示屏會發放悼念訊息,個別港鐵商場會直播追悼會,其餘商場在追悼大會默哀儀式期間,關掉主要電視及屏幕。

港鐵各個站的電子屏幕均於今日早上起,以中文及英文雙語顯示悼念訊息「深切悼念前國家主席江澤民」、「Deepest mourning for Former President of the People’s Republic of China Mr Jiang Zemin」。

【江澤民追悼大會直播按此】