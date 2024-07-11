油天「靠本份」爆紅3小學生被「抽水」尋人　港航請搭免費飛機？

油天「靠本份」爆紅3小學生被「抽水」尋人 港航請免費搭飛機

今年升中放榜成為城中話題，3位油蔴地天主教小學(海泓道)的小學生爆紅，其中「靠本份」、「O嘴」等更於網上廣傳。其中更獲得香港航空「青睞」，公開尋人請三位免費搭飛機。

港航免費請油天3小學生及其家長坐飛機 香港航空今日（11日）於Facebook專頁上表示，「雖然讀書講辛苦真係談唔上，但我哋香港航空都想獎勵吓三位咁努力嘅同學仔，為你哋送上機票，請你哋一家去旅行！」 港航又指，希望各界人士「麻煩幫手」通知三位小朋友，又指「讀書係你哋嘅本份，為你哋製造快樂回憶都係我哋本份！」

有傳媒向校方查詢，校方指，會尊重學生及其家長意願，指3位同學在9月前，仍然是油天的學生，指相關機構要找到他們不難；校方又指在事件中沒有立場。 油天3小學生因「天真」爆紅 三位小學生的「表情包」近日於網上爆紅，當時一名獲派華仁書院的陳同學表示「要講辛苦談唔上，因為我覺得讀書係我本份」。期間他身後兩名同學互打眼色，當中一名沒有戴眼鏡的同學就露出「O嘴」的驚訝表情，而戴眼鏡的許同學就報以微笑，其表情包在網上爆紅。