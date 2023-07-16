泰利風球・活動及服務｜迪士尼樂園有限度運作　沙田煞科日賽馬維持 (持續更新)

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熱帶風暴泰利襲港，天文台今日(16日)上午5時40分發出三號強風信號。香港迪士尼樂園早上宣布，今日將如期開放，並在三號強風信號下作有限度運作，樂園戶外遊樂設施期間會按相關法例暫停運作；迪欣湖活動中心則如常開放。

香港賽馬會中午約12時半宣布，決定維持今日在沙田馬場舉行煞科日賽事。馬會稱，已根據香港天文台的最新颱風資訊作出全面評估，並將繼續與天文台緊密聯繫，密切監察颱風的最新動向。馬會備有應變方案，可以因應懸掛更高颱風信號的預報發出後迅速作出應變，並於適當時候作出決定。

兩場維港水上音樂會取消

旅發局昨晚(15日)宣布，今日「樂聚維港嘉年華」的兩場「維港水上音樂會」和煙火特效「幻彩詠香江」將會取消，持有門票公眾可獲安排換領下一輪，即7月22日至8月6日周末晚上舉行的音樂會門票。當局解釋，「維港水上音樂會」之舞台躉船因安全要求，必須在三號強風信號生效前移離灣仔「水上運動及康樂主題區」，以及拆卸部份裝置。至於「樂聚維港嘉年華」的街頭表演、極限運動表演及美食攤位等，將視乎天氣情況決定是否繼續進行。