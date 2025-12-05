浸大學生會獲通知無限期暫停營運　校方：臨委會未遵守規章意願(更新)

浸大學生會早前在告示板，貼上「沉痛哀悼宏福苑大火死者」，以及「懇請政府從善如流回應公眾需求」等字句，其後遭校方撕走，並以大型圍板圍封。浸大學生會表示，昨晚收到校方通知，決定無限期暫停學生會營運，包括接管會室、影印室等由學生會管理的設施，並要求幹事於明日(6日)下午5時前撤出會室。
未有與學生會充分溝通
學生會在社交平台指，校方作出決定前未有與學生會充分溝通，只是在會室門外張貼通知，及以電郵通知，要求校方與學生會直接對話。對於校方質疑學生會缺乏認受性，會方認為是由於校方自2021學年起停止代收會費，導致會員人數大幅下降。學生會強調已調低會費，推動會員招募，目前已較上學年增長約6倍。至於校方質疑學生會未有提供福利，學生會指本年度部分活動因校方未能批出場地導致推遲，校方亦以重新規劃校園為由收回學生會數間會室，削弱學生會服務學生的能力。
浸大回覆傳媒查詢時證實，昨日發信通知學生會臨時行政委員會，即時暫停運作至另行通知。校方解釋指，僅有小部分浸大學生成為學生會會員；臨時行政委員會未有在財務管理等範疇展現遵守大學規章的意願，因此作出相關決定。被問到停運是否與學生會日前在告示板貼上悼念字句有關，以及校方以水馬圍封告示板的原因，校方未有回應，亦未交代會否不再承認學生會。