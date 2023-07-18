消委會｜電壓力煲屬慳電選擇　實測10款產品8款未能將所有紅豆煮熟

電壓力煲標榜高效率，更聲稱能短時間內製作食品。消委會測試市面上10款電壓力煲樣本，並以4道菜式評定其烹煮表現，結果發現烹煮測試菜式的耗電量均不多於1度電，屬慳電選擇。消委會指，各樣本的整體表現相若，反映價格較低的型號亦有好選擇。
8款樣本烹煮紅豆沙未全熟
消委會分別以4道測試菜式，包括雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯及紅豆沙，以電壓力煲烹煮，發現樣本整體烹調出來的食物溫度分布頗均勻，惟烹煮4道測試菜式的表現各有不同。以煲紅豆沙為例，8款未能把所有紅豆完全煮熟，生熟程度不一；雜菜炆牛肋條測試中，有3款未能把食材完全攪勻及均勻地烹煮蕃茄，樣本之間表現差異大。
電壓力煲較傳統做法省電
消委會測試亦發現，烹煮4道菜式的平均耗電量，由約380瓦小時至524瓦小時；即使煮最高耗電量的煲螺頭湯，耗電量亦均少於1,000瓦小時，即不多於1度電。不過，由於電壓力煲需時進行升壓及降壓，烹煮食物的時間不一定較傳統方式快。測試發現，各樣本升壓、預設烹調及自然降壓的時間各有不同，其中有2款樣本分別需較多時間進行升壓及降壓，以4道菜式平均計算需要約28分鐘和36分鐘。
全部樣本通過6項安全測試
至於所有樣本均通過6項按國際標準進行的安全測試，包括防觸電保護、溫升、結構、非正常操作、接地措施及絕緣距離；機身都沒有鋒利的邊緣及角落，塑膠用料質素亦不俗，惟有5款的機身金屬部分較易刮花；內鍋均通過耐用測試，沒出現變形。
10款電壓力煲（附價錢及牌子型號）：
消委會亦提供數項貼士給市民大眾：
- 煲內必須預留足夠的空間以容納蒸氣，不應放入超過說明書建議容量的食物，防止滾起的食物阻塞閥門。若烹煮較易膨脹的食物，例如豆類或米類，應把烹煮分量減少
- 電壓力煲的輸入功率普遍頗高，不應與其他高耗電量電器共用同一插座。使用前，應檢查排氣孔及浮子閥孔是否暢通
- 切勿讓小童單獨使用或接觸電壓力煲
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每次使用後，應把電壓力煲的電源線拔掉及待機身冷卻後才進行徹底清潔
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部分品牌備有不同煮食容量的電壓力煲，消費者應按家庭人數、烹煮食材的分量及大小來揀選合適的容量