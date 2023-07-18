消委會｜電壓力煲屬慳電選擇　實測10款產品8款未能將所有紅豆煮熟

電壓力煲標榜高效率，更聲稱能短時間內製作食品。消委會測試市面上10款電壓力煲樣本，並以4道菜式評定其烹煮表現，結果發現烹煮測試菜式的耗電量均不多於1度電，屬慳電選擇。消委會指，各樣本的整體表現相若，反映價格較低的型號亦有好選擇。

8款樣本烹煮紅豆沙未全熟

消委會分別以4道測試菜式，包括雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯及紅豆沙，以電壓力煲烹煮，發現樣本整體烹調出來的食物溫度分布頗均勻，惟烹煮4道測試菜式的表現各有不同。以煲紅豆沙為例，8款未能把所有紅豆完全煮熟，生熟程度不一；雜菜炆牛肋條測試中，有3款未能把食材完全攪勻及均勻地烹煮蕃茄，樣本之間表現差異大。