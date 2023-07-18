消委會｜大閘蟹片皮鴨放題冇片皮鴨？344元套餐買一送一埋單826元？小心餐廳優惠魔鬼細節

市面全面復常，市民都急不及待相約親朋好友外出聚餐「堂食」，食肆亦推出形形式式的堂食優惠作推廣，例如「買一送一」、「放題」任食等等。但如果沒先仔細查問優惠及收費細節，或會墮入魔鬼細節陷阱。
個案一：任食片皮鴨冇片皮鴨
投訴人預訂A酒家的晚市大閘蟹及片皮鴨兩小時任食放題，享用預訂優惠後每位528元。投訴人於晚上7時30分入座，當時店員未有通知片皮鴨已售罄。投訴人於點餐後發現片皮鴨一直沒有送上，直至向店員查詢後，才被告知由於入座時間太晚，片皮鴨早已售罄。
未能如餐牌指可用會員優惠
此外，由於餐牌列明會員可享95折，於是作為會員的投訴人於結帳時要求享用此優惠，但店員指餐牌寫錯，拒絕提供優惠。投訴人又發現酒家收取的加一服務費為每位58.8元，而非52.8元，向酒家即時投訴後，侍應及經理均沒有積極處理，投訴人難以接受主打食品售罄，故向消委會投訴，並要求A酒家退回部分款項。
A酒家不認同片皮鴨是主打食品
A酒家回覆消委會表示，片皮鴨銷情熱烈導致供不應求，但不認同片皮鴨是主打食品，亦指出點餐紙上已標明「部分食物售完即止」。收費方面，A酒家指預訂優惠條款已列明「加一」是按原價每位588元計算。至於會員優惠，A酒家相信是分店未及時更新餐牌所致，故否認多收款項，拒絕退款。由於個案未能達成共識，消委會已建議投訴人考慮循其他法律途徑追討。
個案二：套餐買一送一 海報價原來為「人均價」
B餐廳午市燒肉放題買一送一優惠的海報顯示，其中一款套餐售344元。投訴人偕朋友點選該套餐，但結帳時，帳單顯示「加一」後需付826元。投訴人向店員查詢，獲告知海報上的價格是優惠後的人均價，惟投訴人細心閱讀海報上的優惠詳情，沒有發現任何條款或內容標明價格為人均價，故質疑宣傳有誤導之嫌，遂向消委會投訴。
加一服務費按兩個餐正價計算
B餐廳回覆消委會表示，店員會於顧客入座前在接待處為其點餐，而接待處已展示該套餐之原價為每位688元，餐廳亦有按優惠提供買一送一折扣。至於加一服務費是按兩個套餐的正價，即1,376元計算，因此認為收費正確無誤。惟B餐廳同意宣傳海報內容未盡清晰，已於海報的價格前標示「每位」。
商戶有責任事先向客人說明
消費者委員會指出，商戶有責任提高收費透明度，例如在提供優惠的同時，加一服務費是以原價計算的話、優惠中標榜的食材售罄等亦必須清楚註明。食肆亦不應視四捨五入的結算方法為俗成規定，應事先向消費者述明，例如在餐牌、餐廳出入口及當眼位置清晰標示，或下單時由店員向消費者解釋。
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