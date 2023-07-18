消委會｜大閘蟹片皮鴨放題冇片皮鴨？344元套餐買一送一埋單826元？小心餐廳優惠魔鬼細節

市面全面復常，市民都急不及待相約親朋好友外出聚餐「堂食」，食肆亦推出形形式式的堂食優惠作推廣，例如「買一送一」、「放題」任食等等。但如果沒先仔細查問優惠及收費細節，或會墮入魔鬼細節陷阱。 個案一：任食片皮鴨冇片皮鴨 投訴人預訂A酒家的晚市大閘蟹及片皮鴨兩小時任食放題，享用預訂優惠後每位528元。投訴人於晚上7時30分入座，當時店員未有通知片皮鴨已售罄。投訴人於點餐後發現片皮鴨一直沒有送上，直至向店員查詢後，才被告知由於入座時間太晚，片皮鴨早已售罄。

未能如餐牌指可用會員優惠 此外，由於餐牌列明會員可享95折，於是作為會員的投訴人於結帳時要求享用此優惠，但店員指餐牌寫錯，拒絕提供優惠。投訴人又發現酒家收取的加一服務費為每位58.8元，而非52.8元，向酒家即時投訴後，侍應及經理均沒有積極處理，投訴人難以接受主打食品售罄，故向消委會投訴，並要求A酒家退回部分款項。 A 酒家不認同片皮鴨是主打食品 A酒家回覆消委會表示，片皮鴨銷情熱烈導致供不應求，但不認同片皮鴨是主打食品，亦指出點餐紙上已標明「部分食物售完即止」。收費方面，A酒家指預訂優惠條款已列明「加一」是按原價每位588元計算。至於會員優惠，A酒家相信是分店未及時更新餐牌所致，故否認多收款項，拒絕退款。由於個案未能達成共識，消委會已建議投訴人考慮循其他法律途徑追討。