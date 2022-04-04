消費券首期5000元周四到手 政府籲「唔使急」 商戶搶閘吸客

新一輪電子消費券「首期」5,000元周四(4月7日)到手，而第五波疫情則緩慢回落，昨單日錄3,709宗確診。對有指「派消費券刺激消費」或與嚴控疫情政策有矛盾，特首林鄭月娥昨指，消費券使用期長，市民毋須急於使用，並提醒市民用消費券時也要服從目前的社交距離措施，故不存在任何矛盾。不過，對於「久旱」的零售業，對首階段總額逾300億元的消費券「甘露」已急不及待，各大商場已推出優惠搶閘吸客吸金，其中最筍優惠之一隨時回贈達100%，使1萬多賺1萬；不少市民亦計劃好如何善用消費券，為抗疫生活添一點甜。

商戶及市民密切期待的新一輪消費券，政府昨早終以發稿形式宣布敲定派發日期，於4月7日起向約630萬名已登記合資格市民發放首階段5,000元電子消費券，有效期為7個月，即至10月31日。以八達通領取的市民須多於一次拍卡先取4,000元(因八達通儲值上限為3,000元)，在10月限期前用畢首4,000元後的翌月可領取餘下1,000元。推行計劃的財政司長陳茂波指，4月初發放首階段消費券目的冀為疫情下承受相當壓力的市民提供一點支援，今次消費券使用期較長，讓市民能更彈性安排消費計劃，毋須急於外出消費，亦希望延長達300億公帑帶來的正面市場效應，增加商戶生意。

特首林鄭月娥出席疫情記者會時被問到，此刻發放消費券會否與維持社交距離措施互相矛盾，她回應指對於非抗疫工作，她「未必最掌握情況，包括消費券」，但解釋消費券是財政司長兩年以來《財政預算案》中提出，由司長辦公室處理，稱以她理解，今次消費券使用期長，司長也在網誌呼籲市民不須急於使用，續指目前「一定抗疫為先」，社交距離措施仍生效，禁晚市堂食，仍要求市民少聚集、沒必要不要外出或跨家庭聚會，市民也須服從，均是使用消費券的先設條件，因此兩者並不存在矛盾。

商場推優惠搶消費券

不過，商界「捱餓」多月，不少已搶閘推出連串優惠。其中新鴻基地產即日起在東港城、Mikiki、將軍澳中心等12大商場，推廣期內會員即日消費滿1萬元可換領價值1萬元禮品及指定商場優惠券組合，回贈率最高可達百分百。新城市廣場即日起有消費獎賞，單日消費最高回贈4,380元，當中使用1,800元可換480元商場消費券、使用5,000元換1,200元商場消費券。也有商場把優惠留待當局計劃放寬「限聚令」的本月21日再出擊，朗豪坊4月21日推出食肆消費200元送200元商場現金券；零售商消費500元或1,000元則賺50或100元餐飲現金券。不少市民亦留意商戶優惠才購買心儀商品，如新型號平板電腦、應季的抽濕機及準備長期抗疫的空氣清新機等；待4月21日分階段放寬防疫措施，再約親友飯敘。每年9月也有受歡迎新旗艦手機推出，相信有市民「留彈藥」換新機。