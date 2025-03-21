減省公務員工作流程提升效率　楊何蓓茵：並非不理大家死活

立法會一個委員會討論公務員2025/26年度凍薪，以及在本屆政府任期內削減約1萬個職位等事項。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，現時公務員編制有約10%空缺，希望各部門作出檢視，了解有關職位是否仍有需要，若無需要就不再重新招聘。她強調未來並非「不理大家死活」，要求由10個人做，變成8個人做，而是希望透過減省工作流程，重訂工作優次，令工作更有效率和成效。
楊何蓓茵：調查結果只是因素之一
勞聯的議員林振昇表示，過去10多年政府都會做薪酬趨勢調查，作為公務員薪酬調整的考慮因素，但近年即使結果顯示公務員要加薪，但最終加薪的幅度都比調查結果低，今年甚至決定不做相關調查，他質疑有關調查是否已經無意義，完成歷史使命。
楊何蓓茵表示，有關機制往後仍會跟隨，但強調調查結果只是考慮公務員薪酬調整的6大因素之一，今年不再做相關調查是由於政府的凍薪決定，可能會影響私人企業僱主，因此如果今年繼續進行相關調查，亦未必能夠反映實況。
議員陸瀚民表示，全體公務員今年凍薪，當局會否同時要求資助機構及公營機構的員工同樣凍薪。楊何蓓茵回應，如果資助機構的撥款，涉及公務員薪酬元素，有關機構的員工今年都不會加薪，她以教育為例，指有關員工的薪酬與公務員掛鈎，因此今年亦會凍薪。
原文刊登於 香港電台