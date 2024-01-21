渣打馬拉松2024｜各賽事清晨陸續開跑　半馬跑手賽後港鐵站月台暈倒不治　最少842人受傷

渣打香港馬拉松今日(21日)清晨起舉行，約有7.4萬名跑手參加，規模回復新型肺炎疫情前。一名30歲男跑手參與半馬賽事後，中午12時許在港鐵天后站月台暈倒昏迷，送律敦治醫院搶救後延至下午1時許不治。醫管局表示，截至下午4時，香港馬拉松共有39名傷者送往公立醫院急症室治理，其中1名男傷者送往律敦治醫院急症室搶救後不幸離世。醫管局續指，其餘1男情況危殆、4男1女情況嚴重及8男7女情況穩定，有11男5女經治理後已出院，另外有1人情況待定。

主辦賽事的中國香港田徑總會及渣打銀行(香港)有限公司，對賽後不幸離世的半馬跑手深表哀悼，並對其家人致以最深切慰問，又提醒跑手賽後謹記留意自己身體狀況，以及做好適當的賽後護理。。大會正根據參賽者提供的資料，與其家人聯絡，了解他們的需要並提供適切協助。另外，田總表示截至中午共有842名跑手受傷，包括扭傷、擦傷和抽筋等，有21人需要送院，其中一人心跳一度停頓，情況較嚴重。 ▼香港馬拉松跑手在尖沙咀起步▼

李家超主持全馬挑戰賽起步禮 全馬和半馬組別的起步點，位於尖沙咀彌敦道美麗華廣場外，特首李家超到場主持全馬挑戰賽起步禮，他之後在社交網站表示，很高興看到今年香港盛事連連，港府會繼續推動、推廣在港舉行國際大型盛事，鞏固國際城市地位。